Fa més de 25 anys, Toni Ros va decidir muntar el seu propi negoci en una nau buida situada al peu de la carretera N-II, dins de Medinyà. Des d’aleshores, l’empresa ha crescut a mesura que els clients han fet confiança a una manera de treballar clara i sense secrets: «Oferir un bon servei, ràpid, amb un assortit molt ampli de productes i a un preu molt baix sense que la qualitat se’n ressenti».

El punt fort, des de sempre, ha estat el subministrament de rajoles i paviments, tot i que l’empresa també fabrica mobles de bany, barbacoes i forns fets a mà.

Amb la perspectiva dels temps, els seus responsables posen en valor els milers de llars i somnis que han ajudat a crear, i com n’és de gratificant poder continuar donant servei i assessorament a la seva clientela fidel.

Gairebé trenta anys més tard, aquest supermercat de rajoles es manté com un referent del sector gràcies a la confiança que rep per part dels seus clients i la seva vocació de servei que fan créixer el negoci cada dia fruit d’aquesta filosofia. El Rei de la Rajola és avui present a Medinyà, Palafolls i des de fa un any a Biure d’Empordà.

La seva especialitat és treballar els grans volums d’existències de rajoles, amb 440 models propis en estoc en una oferta global que arriba als 25.000 models exposats en els seus establiments. D’aquesta manera, i gràcies a poder exportar a molts països, l’empresa aconsegueix uns preus únics al sector i així pot oferir als clients un preu immillorable dels productes sense competència.

A les seves botigues, tenen més de 2.000 metres quadrats de sala d’exposicions amb àmplies zones on presenten rajoles barates, gres, sanitaris, banyeres i plats de dutxa, terres, parets, accessoris, aixetes, barbacoes i forns, entre altres articles.

La botiga de Biure

El febrer de 2021 el Rei de la Rajola va obrir un espai d’exposició a Biure amb 300 metres quadrats d’exposició i 10.000 metres quadrats de magatzem, que li ha permès tenir una oferta més gran de rajoles i un showroom amb mobles de bany, aixetes, mampares de bany i sanitaris.