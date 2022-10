Jomar és un centre de bricolatge i d’electrodomèstics situat a Empuriabrava que va néixer el 1972 i que s’ha convertit en un referent a tota la comarca en aquest sector. Disposen d’unes instal·lacions de 2.600 metres quadrats d’exposició i de material i ofereixen quasi de tot als seus clients particulars i professionals. A Jomar, l’avalen dos potents grups de compra: en bricolatge QF+ (Optimus) i en electrodomèstics Candelsa (Euronics). Tanmateix, treballen amb les millors marques nacionals i internacionals que els aporten qualitat, confiança i efectivitat.

Ara que ens trobem en plena tardor i l’hivern s’aproxima, a la botiga trobareu tot tipus d’aparells per a la calefacció. Des de Jomar, destaquen que una de les opcions més sol·licitades són les estufes de pèl·let, ja que la seva instal·lació és senzilla, necessiten poc manteniment, el seu combustible, el pèl·let, és 100% ecològic i garanteix un baix consum, una proposta molt interessant ara que el preu de l’electricitat i el gas està en alça. A més, l’empresa s’encarrega de fer la instal·lació i la posta en marxa. També disposen del servei tècnic oficial per a manteniment i reparacions futures.

Sistemes econòmics i eficients

Per altra banda, una bona opció de calefacció és instal·lar una bomba de calor, una manera econòmica i eficient d’escalfar la llar que promou l’estalvi energètic perquè té un baix consum i un alt rendiment. Jomar és distribuïdor oficial de Panasonic i també disposen del servei tècnic oficial de la marca.

A part de les estufes de pèl·let i les bombes de calor altres opcions de calefacció que ofereixen són termoventiladors, calefactors ceràmics, convectors, radiadors de panell, radiadors d’oli, estufes ideals per a banys, brasers elèctrics, radiadors de quars, tovallolers, emissors tèrmics secs o de fluids, acumuladors de silici, estufes de gas, estufes per a exteriors, calefactors industrials, estufes de parafina, xemeneies elèctriques, bioxemeneies de sobretaula i estufes de llenya. Alhora, disposen d’accessoris per a xemeneies, mantes elèctriques i humidificadors i sistemes d’aïllament per a llars.

Atenció personalitzada

A Jomar, aposten per l’atenció personalitzada, el consell professional, la satisfacció del client i una àmplia oferta de serveis. D’entre els serveis que té Jomar hi ha aparcament gratuït, entrega a domicili de dilluns a dissabte, servei de transport gratuït per la compra d’electrodomèstics que no estiguin en oferta. A més, gestionen la reparació de productes adquirits en el seu establiment amb els Serveis d’Assistència Tècnica de cada marca i compten amb pressupostos personalitzats d’electrodomèstics.