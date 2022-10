Quan es va fundar Sip Grup es va fer amb uns principis i objectius molt clars, oferir un servei de seguretat allunyat dels actuals serveis que ofereixen les grans companyies, freds i gens transparents per a l’usuari final.

La majoria dels usuaris novells d’alarma tenen «por» que els salti a ells l’alarma, desconeixen com es comunica l’alarma, no són conscients del protocol que hi ha en el servei contractat o les possibles configuracions del seu sistema (armat parcial, armat per grups, etc.), la possibilitat d’instal·lar detectors que discriminen mascotes o els diferents tipus de fum (boira) que hi ha al mercat.

Sip Grup va ser creada per una necessitat que existia al mercat de la seguretat privada, allunyant-se del secretisme i la desinformació que ofereixen les empreses líders del sector, apropant el tracte humà i aportant a la cadena de valor, personal qualificat, al servei contractat. El seu equip tècnic està format i certificat per les empreses fabricants dels productes que instal·len.

Llarga durada

Els seus sistemes estan pensats per a una llarga durada evitant haver de canviar, per exemple, la central principal de l’alarma solament pel fet que s’hagi consumit la bateria. Han adaptat els seus sistemes i l’equip tècnic per poder efectuar modificacions sobre el seu sistema tantes vegades com cregui oportú i configuracions d’una manera remota, sense necessitat de desplaçar un tècnic estalviant costos i temps a l’usuari.

I ara, més que mai, a causa de l’alta taxa d’habitatges «okupats» o amb un alt risc de ser-ho, han desenvolupat i adaptat la seva filosofia a la disposició de tot aquell que necessiti els seus serveis. No només instal·len un sistema d’alarma, un aparell electrònic, sinó que volen aportar tranquil·litat, seguretat i confiança a tots els seus clients.

A tot l’anterior, l’empresa destaca que perquè tothom pugui disposar del seu servei, la possibilitat de gaudir-ho amb un cost inicial d’instal·lació de zero euros i amb una quota mensual molt competitiva. A aquest nou concepte que engloba tot l’exposat el denominen Sense3 (sentit, sentiment).

Els responsables de l’empresa conclouen: «T’instal·lem una alarma, t’oferim confiança, tranquil·litat i seguretat».

Càmeres i servei Acuda

Sip Grup també ofereix la instal·lació de càmeres de videovigilància amb la tecnologia més avançada. Si n’heu de posar una l’equip tècnic estudiarà quines s’adapten millor a les vostres necessitats per aprofitar al màxim tots els sistemes.

La companyia destaca que també ofereixen el servei de vigilants Acuda, cada cop més demanat, com a complement per a l’alarma. Aquest és un servei d’intervenció immediata que donarà resposta en qualsevol incidència possible. Si salta l’alarma de casa teva quan no hi ets un equip de vigilants anirà a la teva llar en un temps reduït. A més, els professionals de seguretat et mantindran informat en tot moment del que passa a través d’informes i fotografies que et faran arribar en el mateix moment de la intervenció.