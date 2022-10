Grup Padrosa és una de les companyies de referència que ofereix serveis de grues autopropulsades, transports especials, maquinària d’elevació, pàrquing de seguretat per a camions i lloguer d’oficines i magatzems. Amb la seu central a Llers, al cor de la comarca i amb connexions directes a l’autopista AP-7 i l’N-II, el grup es troba en una posició estratègica excepcional amb la frontera francesa. Tanmateix, Padrosa compta amb una divisió a l’Uruguai, un salt a l’altra banda de l’Atlàntic que ha servit a la marca per consolidar-se en l’àmbit internacional.

El passat mes de setembre el Grup Padrosa i el fons gestor d’infraestructures TIIC es van associar per desenvolupar la primera plataforma paneuropea d’àrees d’estacionament segures per a vehicles pesants (SSTPAs). Totes dues companyies aposten per una solució de mobilitat sostenible que minimitzi el trànsit i contribueixi a reduir la petjada de carboni. Això implica el disseny, construcció, finançament i manteniment de la primera fase del projecte, que té com a objectiu construir 17 aparcaments de camions en sis països europeus (França, Itàlia, Alemanya i Benelux).

Un cop aquest projecte hagi finalitzat la plataforma comptarà amb 46 aparcaments de camions repartits en 17 països. Aquesta iniciativa té com a objectiu respondre a la creixent demanda d’estacionament segur al mateix temps que proporciona serveis d’avantguarda per a garantir condicions de treball adequades i atendre el benestar social dels conductors de camions.

A més, contribuirà a la transició ecològica i la transformació digital, mitjançant el desenvolupament d’una xarxa d’infraestructura de càrrega juntament amb activitats logístiques per a industrialitzar el sector del transport per carretera.

El president del Grup Padrosa, Pere Padrosa destaca que: «aquest és un projecte ambiciós que pretén adaptar-se a les circumstàncies actuals i millorar la mobilitat i la seguretat dels vehicles i les mercaderies».