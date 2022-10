Si pensaves que aconseguir una bonica casa en venda a Castelló d'Empúries era una àrdua tasca, Tucasa.com et facilita la recerca amb aquests tres habitatges, un fins i tot amb amarratge per a la teva embarcació. Els preus no superen els 275.000 euros, trobant-se moblades dues d'elles i una tercera disponible per decorar-la al teu gust.

T'anticipem informació i fotografies de les mateixes, de manera que només hagis de clicar a l'enllaç per concertar la visita i fer-te amb la que més t'agradi. CASES EN VENDA A CASTELLÓ D'EMPÚRIES DÚPLEX DE DOS DORMITORIS A CASTELLÓ D'EMPÚRIES Bonic, ampli i lluminós dúplex, a punt per entrar-hi a viure. A la planta principal la vivenda disposa de cuina oberta, saló-menjador, lavabo de cortesia i un espai per guardar coses que queda separat de la resta de la vivenda. A la planta superior hi trobem una habitació exterior i una bonica cambra de bany amb dutxa, així com la suite, lluminosa, àmplia i exterior, dotada de banyera d'hidromassatge. L'immoble també compta amb garatge tancat, caldera, descalcificadora i la zona de rentat i emmagatzematge. Preu: 225.000 euros. Més informació i fotografies a casa en venda a Castelló d'Empúries. Finques Ideal Home. CASA AMB PÀRQUING PRIVAT I AMARRAMENT A CASTELLÓ D'EMPÚRIES Bonica casa situada al canal, amb pàrquing privat i amarratge lateral de 4 metres. Disposa de 2 dormitoris i 1 bany reformat. Té calefacció de pèl·let i aire condicionat a la primera planta. Preu: 275.000 euros. Més informació i fotografies a casa en venda a Castelló d'Empúries. Immo Roses House. CASA DE 4 DORMITORIS A CASTELLÓ D'EMPÚRIES La casa disposa d'un total de 181 m2 construïts, distribuïts en un acollidor rebedor, cuina independent equipada, un bany amb dutxa i un ampli saló menjador amb sortida a bonica terrassa. A la planta primera disposem de 2 grans habitacions dobles i 2 individuals, més un bany complet amb banyera. A la planta soterrani hi ha un gran garatge, amb espai per a diversos vehicles. Els acabats de la propietat són de qualitat. Preu: 219.000 euros. Més informació i fotografies a casa en venda a Castelló d'Empúries. Sandrews.