Amor per la Costa Brava i per la seva feina és el que defineix Mireia Plaja, la responsable de la immobiliària La Clau Brava. Encara que nascuda a Girona, aquesta experimentada professional, fa més de 30 anys que viu a Sant Feliu de Guixols, base d'operacions des de la qual comercialitza immobles on posa tota la seva dedicació.

En aquesta cartera d'immobles és on centrarem el nostre article d'habitatge a Girona d'aquesta setmana. Des de La Clau Brava volen, com el seu nom indica, lliurar la clau de la seva futura llar a cada client que truca a la seva porta. Des d'un impressionant pis amb encant al centre de Sant Feliu de Guixols, fins a una impressionant casa de revista a Castell d'Aro, passant per una casa de poble d'estil provençal al centre de Sant Feliu són algunes de les propietats que té ara mateix a la venda aquesta immobiliària.

Independentment de les característiques de cada immoble, la Mireia considera que cadascun dels habitatges de la seva cartera és un autèntic luxe, ja que aquesta propietat es convertirà en la llar d'algú. Més enllà del luxe material, aquesta experta immobiliària s'atura al valor sentimental que adquireix cada immoble pel seu nou propietari. Les il·lusions que s'hi projecten, els plans i projectes de vida que es duran a terme entre aquestes quatre parets és el que mou l'activitat de La Clau Brava.

Per aconseguir tots aquests propòsits, els professionals de La Clau Brava es lliuren amb cada immoble i això es transmet als tours virtuals que preparen, així com a les cuidades fotografies que realitzen dels racons i estades dels habitatges a comercialitzar, així com a tota l'ajuda que ofereixen als tràmits i gestions necessaris per a qualsevol operació de compravenda. D'aquesta manera, el potencial client, sigui on sigui, pot fer una primera visita, fer-se una idea de com seria la seva nova llar i delegar diferents tràmits a les mans dels millors professionals.

Amb tot això, l'equip de La Clau Brava treballa diàriament per arribar al cor de cadascun dels seus clients, fent-los feliços i ajudant-los a aconseguir la casa amb què somien a la Costa Brava.