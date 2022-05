La immobiliària Martíapi és una empresa familiar de l’Escala que Alfons Martí va fundar el 1967. El seu objectiu sempre ha estat merèixer la confiança dels seus clients, ja que consideren que per ajudar a trobar la seva llar o per fer una inversió immobiliària és primordial que el client pugui gaudir de la màxima confiança envers el seu agent immobiliari. Els clients de Martíapi formen part d’una gran família i, per aquesta raó, des de 1967 s’han esforçat a donar-los un tracte personalitzat. Gràcies a la seva llarga experiència, davant qualsevol eventualitat són al costat dels seus clients per oferir-los el millor consell i suport.

Amb seu al poble de l’Escala, la seva zona d’influència s’estén a tota la província de Girona, però treballen especialment a les comarques del Baix i l’Alt Empordà. Serveis diversos L’equip de Martíapi està especialitzat en servei de compravenda i postvenda de cases, pisos, pàrquings, locals i solars; també disposen de servei de lloguer turístic, són agents d’assegurances i ofereixen serveis de reformes, certificats, home staging i finançament, entre d’altres. Martíapi el forma un equip de quatre persones. Amb Helen Martí i Vero Martí al capdavant, són API, CRS i Realtor. Vero Martí és la cap de vendes i assegura posar tota la seva energia en aconsellar el millor possible als clients perquè puguin prendre les decisions que més els convinguin. Helen Martí és home stager i s’ocupa del branding de l’empresa. Toni Martí, amb més de cinc anys d’experiència en el sector, és assessor immobiliari i gestiona les assegurances. Sonia Iannunzio és també assessora immobiliària i acompanya els clients en tot el procés de selecció de les propietats que més s’ajustin a les seves necessitats. Una empresa familiar Amb Martíapi el client tindrà sempre un tracte personalitzat i la tranquil·litat de tenir un professional a prop en qualsevol dels serveis que ofereixen. El fet que sigui una empresa familiar fa que molts dels clients tinguin un vincle amb l’equip des de fa molts anys, ja que els fills del fundador són els qui regenten el negoci actualment. Consideren que l’Escala és una zona on el turisme és molt més familiar en comparació amb altres zones de la Costa Brava. Per això gran part dels clients actuals són turistes que de petits ja anaven de vacances a l’Escala amb la família. Martíapi Adreça: avinguda Montgó, 16, l'Escala Telèfon: 972 773 508 Web: www.martiapi.com Correu electrònic: info@martiapi.com