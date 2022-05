Salvi Puigbert i Costal (Ventalló, 1969), arquitecte, màster en urbanisme, és administrador de T3, una de les poques empreses gironines d'arquitectura especialitzada en propietat.

Repassem les novetats i canvis en l’administració de propietats públiques i privades amb Salvi Puigbert.

Quina és la feina de T3?

T3 ofereix els serveis d’urbanisme, arquitectura, obra civil i espais exteriors, tant públics com privats; però la seva característica diferencial és que estem especialitzats en propietat. Treballem Cadastre, Registre de la Propietat, inventaris municipals de camins, de béns, actualitzacions cadastrals, etc.

Qui són els vostres clients en tema de propietat?

Fins al 2015 eren bàsicament les administracions públiques, Ministeri d’Hisenda, Generalitat, Diputacions i Ajuntaments. Vam fer el procediment de Regularització Cadastral (2014-2018) pel Ministeri d’Hisenda estatal en més de 70 poblacions gironines. Amb l’aprovació de la llei 13/2015 de coordinació del Cadastre i el Registre de la Propietat, la feina per particulars, gabinets jurídics i agències immobiliàries s’ha multiplicat per 8.

També fem formació per diferents col·legis professionals, per exemple en el CAATEE (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació) de Girona fem tres cursets de formació pels col·legiats cada any. Ara iniciem un projecte d’ampliació de la seva Web amb models dels diversos projectes de parcel·lacions urbanístiques seguint els requisits d’aquesta llei.

Per què una nova llei pot comportar canvis tan grans?

De manera resumida, els plànols del Cadastre, que abans eren només per pagar impostos, han passat a ser llei. Cada vegada és més necessari tenir ben delimitada la propietat al Cadastre i registrada amb la superfície correcta. Els advocats porten el tema legal, però la georeferenciació i els tràmits a Cadastre necessiten empreses tècniques.

Quins projectes tenen per 2022?

El més destacat seria que estem desenvolupant una aplicació per inventaris públics i privats de béns immobles, que presentarem el 2023. Hi ha una necessitat imperiosa d’aquest servei pels inventaris dels ajuntaments i l’aplicació de la Diputació (molt més comptable que tècnica) no acaba de funcionar.