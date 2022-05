Aquest 2022 EnBonaMà està de celebració. Compleix 10 anys com agència immobiliària sota el nom EnBonaMà i 25 anys des dels seus inicis com a Office-Service-Petra. En el transcurs d’aquest temps han anat evolucionant en el sector, i és gràcies al seu esforç i dedicació en el dia a dia que s’ha fet amb un merescut lloc en un àmbit professional on abunda l’oferta i la competitivitat. Cal esmentar que des de l’any 2014 formen part de l’associació Cbrai Grup Immobiliari, on col·laboren de manera permanent i activa amb la resta d’agències locals adherides al grup.

L’ampliació de les seves oficines fa tan sols uns mesos i l’augment de la seva plantilla són un clar exemple que la filosofia d’EnBonaMà és tot un èxit i molt preuada per la seva fidel clientela. Proximitat amb el client, transparència i rigor, són els principals emblemes d’aquesta empresa. Des de l’any 2007 comparteix l’avinguda Nord amb grans agències immobiliàries de Roses, Santa Margarida. Ni la gran crisi del 2007/2008 ni la pandèmia han pogut minvar el seu èxit. L’equip d’EnBonaMà subratlla que tot i la seva ampliació continuaran com una agència de caràcter familiar, fidel als seus valors i principis. El propietari i la seva propietat representen el cor de l’empresa. EnBonaMà s’encarrega de pràcticament tots els aspectes que concerneixen les necessitats que pugui tenir el client en la seva condició de propietari d’un immoble. No sols ofereixen serveis immobiliaris de venda, sinó que també es dediquen al manteniment de piscines, jardins, comunitats, organització de reformes, tràmits administratius i lloguers turístics d’alt standing. La seva experiència en l’àmbit immobiliari, en el sector de la construcció, d’assegurances, gestió de comunitats i comptabilitat, els posiciona encara més en el sector immobiliari de la zona. Parlen català, castellà, francès, anglès i alemany, avui en dia imprescindible per atendre un públic nacional i internacional. Amb aquest equip els clients estaran en bones mans. EnBonaMà Adreça: avinguda Nord, local 12, Santa Margarida

avinguda Nord, local 12, Santa Margarida Telèfon: 972 253 056

972 253 056 Correu electrònic: info@enbonama.com