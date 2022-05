Pintures M. Vich és una empresa gironina de fabricació i distribució de pintures. Des de 1964 i fins avui continua treballant per ser empresa de proximitat. Després d’una temporada complicada per tots a Pintures M. Vich estan contents de tornar a veure les cares de tots els clients que passen pel seu establiment. Com a fabricants de proximitat, a Pintures M. Vich tracten d’arribar a tot arreu de les comarques gironines i assolir tots els reptes que el mercat els planteja. En aquesta fase de recuperació, l’anomenada «nova normalitat», l’empresa no s’ha quedat de braços plegats. Des de fa tres mesos han obert una nova delegació a Platja d’Aro i el seu ventall de productes a l’establiment de Roses s’ha ampliat.

Construcció, rehabilitació i bricolatge L’objectiu de l’empresa és arribar a cobrir cada cop més solucions en l’àmbit de la construcció, la rehabilitació i el bricolatge. Dins el seu catàleg, hi podem trobar des de les tradicionals pintures de tota la vida, com també les últimes novetats en pintures ecològiques, antitaques, antibacteris o fongs. Pel que fa a productes específics per a la fusta Pintures M. Vich compta amb tota classe de protectors contra els embats de l’aigua, el sol i la humitat. També compten amb vestimenta per a professionals i recentment han ampliat el seu estoc amb dues línies de sabates de seguretat per evitar possibles accidents laborals. A Pintures M. Vich continuen apostant pel seu característic esperit de renovació. Sent fidels al tarannà gironí que els ha marcat sempre, la seva carta de colors per a façanes és hereva de les tradicionals cases de la llera del riu Onyar. PINTURES M. VICH Adreces: Avinguda Riells, 26 A, de l'Escala / Carretera de Mas Oliva s/n cantonada carrer Espronceda, de Roses / avinguda de S'Agaró, 150, de Platja d'Aro

Telèfon: 972 773 013

Web: Pintures M. Vich