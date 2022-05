A l’hora d’escollir mobles i elements de decoració hi ha molts factors a tenir en compte, i uns d’ells són la qualitat i el preu. I el cert és que trobar productes econòmicament assequibles i amb els millors acabats és possible gràcies a Tengo Mueble, la nova botiga de l'avinguda Salvador Dalí, 29, de Figueres. Aquesta és una botiga dinàmica, amb una gran gamma de productes interessants i de tota mena, i és que l’establiment ofereix mobles i elements de decoració per a tots els gustos i preferències.

En aquest sentit, cal esmentar que amb aquest afany, aquest any la botiga s’ha renovat i ha diversificat el seu estoc per tal d’oferir productes per a tothom. S’ha renovat l’exposició, amb articles per a tothom i amb preus variats. Per a tots els gustos Tengo Mueble està especialitzat en dormitoris, menjadors i habitacions juvenils, i ofereix productes fets a mida i basats en les demandes i els gustos expressats pels clients, oferint sempre els millors serveis. En aquesta línia, cal destacar que els professionals de Tengo Mueble ofereixen un servei de venda i muntatge que posa sempre les persones al centre, sempre cuidant els detalls per tal que els clients puguin gaudir dels articles adquirits des del primer moment amb la màxima comoditat. Així mateix, cal destacar que l’establiment especialitzat en mobiliari domèstic ofereix també una gran gamma de sofàs, la qual cosa és un tret diferenciador de la botiga, ja que pocs establiments ofereixen sofàs de tota mena i de mides diverses. I és que Tengo Mueble és la millor opció de la comarca per adquirir mobles per a tothom i de tots els estils, i a uns preus assequibles. TENGO MUEBLE Adreça: Avinguda Salvador Dalí, 29, de Figueres Telèfon: 621 012 637 Web: Tengo Mueble Correu-e: tengofigueres@gmail.com