El comportament del mercat hipotecari en els últims mesos apunta a un encariment de les hipoteques fixes, enfront de l’abaratiment de les variables. No obstant això, a principis d’any, el tipus fix segueix en rècords després d’aconseguir una quota del 70,4% sobre el total d’hipoteques concedides a Espanya, quan fa una dècada aquest percentatge era residual.

Davant les perspectives d’un canvi en la política monetària, les entitats financeres ja han començat a incrementar els interessos de les hipoteques a tipus fix i a fomentar les hipoteques a tipus variable. «Això pot estar accelerant algunes decisions de compra per part de les llars per a assegurar un finançament a un cost que encara es manté en nivells baixos. A mesura que els tipus d’interès s’incrementin, la demanda podria desaccelerar-se. No obstant això, davant la situació d’incertesa actual, el sector immobiliari continua sent una alternativa per a protegir-se de la inflació i una opció que aporta diversificació i estabilitat a les carteres», afirma Cristina Arias, directora del Servei d’Estudis de Tinsa.

Qui tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys amb euríbor + diferencial del 0,99%, i li toqui fer la revisió anual de la mateixa aquest mes d’abril, veurà com la quantia que pagarà els pròxims dotze mesos per la seva hipoteca s’incrementa 32 euros al mes o 384 euros a l’any: pagarà 481,18 euros pels 449,18 euros anteriors. En el cas que el préstec hipotecari sigui de 300.000 euros a 30 anys, també amb un diferencial d’euríbor + 0,99%, a partir d’aquest mes la quota mensual serà de 962,05 euros pels 898,36 que pagava l’abril de 2021. En aquest cas, l’encariment seria de 63,66 euros al mes i 763,92 euros a l’any.