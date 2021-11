En aquest article t'oferim algunes bones idees per ajudar-te en l'elecció del teu nou habitatge habitual o com a lloc de vacances. No deixis de visitar les nostres Cases en venda a Caldes de Malavella, Comarca de la Selva, Girona.

Casa de 2 habitacions a Urbanització Turist Club per 130.000 euros

Habitatge en una sola planta, amb baixada de preu i terrassa solàrium. Consta de 91m2 sobre terreny de 820m2. Està distribuïda en 2 habitacions i 1 bany. Menjador-sala d´estar amb llar de foc i cuina independent amb safareig. Fusteria exterior d´alumini amb doble vidre i ampli jardí.

Casa de 4 habitacions a Urbanització Llac del Cisne per 198.000 euros

Àmplia vivenda amb piscina, barbacoa i espai per a hort. Consta de 168m2 sobre parcel·la de 800m2. Està distribuïda en 4 habitacions i 3 banys. Saló menjador amb sortida a terrassa i cuina independent. Compte, a més, amb apartament independent en planta alta amb dormitori, lavabo i terrassa. Pou natural d´aigua propi per a piscina i reg.

Casa moblada de 3 habitacions a zona Can Sola Gros II per 231.000 euros

Bonic i lluminós habitatge, amb baixada de preu i zones enjardinades. Consta de 160m2 sobre terreny de 450m2. Es distribueix en 3 habitacions, la principal en suite, i 2 banys. Saló-menjador diàfan amb sortida a porxo i espectaculars vistes. Àmplia cuina independent. Envoltada d´arbres, en zona molt tranquil·la.

Casa de 4 habitacions amb gran jardí i piscina privada a Aigues Bones per 250.000 euros

Espectacular habitatge sobre parcel·la de 500m2. Disposa d´una superfície de 300m2 i es distribueix en 4 habitacions i 2 banys. Menjador molt lluminós amb grans finestrals. Cuina independent amb galeria. Ampli jardí amb piscina. Garatge.

