M&M obres és una empresa constructora de Roses dirigida per Josep Maria Martí Payan i que va constituïda l’any 2005 fruit de l’experiència familiar acumulada, ja que és la segona generació en el sector de la construcció. Des de llavors, la tasca de l’empresa se centra en les reformes integrals, la rehabilitació de façanes i l’obra nova

Les reformes integrals inclouen tots els treballs possibles en una renovació, ampliació o rehabilitació d’un habitatge, casa, pis, apartament, local comercial, etc. Des de petites reformes interiors, com per exemple renovacions de cuines i banys, fins a reformes estructurals i grans rehabilitacions.

Per una altra part, la rehabilitació de façanes d’edificis, cases, naus industrials, etcètera, inclou des dels temes d’esquerdes i fissures amb morters tècnics especials per a rehabilitació, fins a les noves tècniques existents d’aïllament tèrmic, amb l’aplicació de plaques d’aïllament de poliestirè a l’exterior, i revestides amb morter tècnic especial. m&m s’encarrega de la gestió integral de qualsevol idea que el client vulgui construir, i s’ocupa de gestionar des del projecte fins al final d’obra, claus en mà.

TELÈFON: 609 022 212 - 872 023 771

WEB: https://mm-obres-construccions