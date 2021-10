Vivers i Garden Moner SL acumula prop de quaranta anys d’experiència, des de l’any 1984. Ofereix una àmplia varietat de flors i plantes tant del nostre entorn mediterrani, com plantes més exòtiques i decoratives. Aquest centre de jardineria i decoració, instal·lat a l’entrada de l’Escala, assessora els seus clients a l’hora de crear un jardí amb tots els complements necessaris. Els seus productes es comercialitzen, tant per a la jardinera privada com pública, a tot l’Estat espanyol i a gran part d’Europa.

Amb més de 14.000 metres quadrats d’exposició de plantes i elements decoratius, ofereixen moltes idees per inspirar els seus clients. «Deixeu-vos emportar per la imaginació. Nosaltres us assessorem per a crear el teu somni de terrassa, racó de la casa o jardí», expliquen.

L’empresa altempordanesa es va iniciar amb l’empenta, l’esforç i la dedicació de Joaquim Moner i Margarita Vilanova. Aleshores, es coneixia com a Vivers Moner, però a partir del 2008, amb el relleu generacional dels fills, Jordi, Pere i Dolors Moner Vilanova, es va constituir com a Vivers i Garden Moner SL.

Des de l’inici de la seva trajectòria, el principal objectiu ha estat oferir als clients la millor qualitat i atenció personalitzada. Any rere any, milloren les seves instal·lacions, perquè així poden seguir oferint tota una extensa gamma de productes i serveis de jardineria i decoració. Vivers i Garden Moner SL de l’Escala és un centre de jardineria i decoració de referència a la zona costanera.

La seva extensa exposició, en un enclavament estratègic situat a l’entrada de l’Escala i molt a prop d’Empúries, el client hi trobarà moltes propostes per a millorar els seus espais preferits. Hi descobriran el mobiliari, les grans idees per a un regal, un racó de la casa o algun article per a algú molt especial. Deixeu la vostra imaginació en mans de professionals. Us assessoraran per a crear el vostre somni de terrassa, racó de la casa o jardí. Estan oberts cada dia de 9 a 13.30 i de 15 a 19 hores. Diumenges i festiu, de les 10 a 13.30 hores.

Vivers i Garden Moner

TELÈFON: 972 771 326

WEB: www.viversgardenmoner.com