L’ampliació d’habitatges a Fortià serà tota una realitat pròximament. L’Estatge és una empresa promotora immobiliària responsable de l’ampliació de la urbanització La Pera de Fortià, on es troben projectades més de trenta-cinc parcel·les ja disponibles a la venda. Amb tots els serveis necessaris, aquesta promoció compta amb espais de 400, 420 i 440 metres quadrats, arribant a més de 25.000 metres quadrats en el projecte total d’ampliació a Fortià.

Projectades amb ús per a habitatge unifamiliar, les parcel·les tenen un sostre edificable de 285,46 metres quadrats, distribuït en 1 habitatge. A més, compta amb la disposició de tots els subministraments de gas, aigua i electricitat per poder edificar un habitatge amb totes les comoditats actuals, en un entorn privilegiat com el que ofereix el nucli urbà de Fortià. I és que aquesta actual promoció es tracta d’una ampliació de la primera, la urbanització La Pera, que, a més dels espais per a habitatges, compta amb zones verdes i uns equipaments projectats.

Una ubicació de privilegi

El municipi de Fortià es troba en una situació privilegiada a l’Alt Empordà. I és que el municipi es troba connectat amb la carretera C-260, una connexió directa amb Figueres i Castelló d’Empúries, en poc més de deu minuts a la capital altempordanesa. Al bell mig de la plana de l’Empordà, l’Estatge ofereix trenta-cinc parcel·les per a habitatge unifamiliar en una situació privilegiada, un municipi que continua en creixement com és el cas de Fortià. Una ampliació de la urbanització La Pera que està disponible a la venda amb les millors ofertes del mercat.

L’Estatge

TELÈFON: 609 376 090

CORREU ELECTRÒNIC: figueres@estatge.com