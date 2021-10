Des que es va fundar, Neteges l’Empordà s’ha guanyat a pols una bona reputació com a referent en el seu sector. L’empresa de l’Escala que dirigeix Cecília Palma està especialitzada en la neteja de tota mena de superfícies i espais i s’ha adaptat a la pandèmia invertint en maquinària que garanteix la màxima neteja i desinfecció. Ara ofereix un nou servei de neteja i desinfecció d’autocaravanes: «El lloguer d’aquests vehicles ha experimentat un gran auge i és fonamental fer-ne una bona neteja i desinfecció abans que cada client en faci» apunta Palma.

En constant creixement

Neteges l’Empordà també s’ha expandit en el territori més enllà de la comarca, a la zona de Barcelona, destaca Palma. Des de la pandèmia, l’empresa ha vist igualment créixer encara més el volum dels seus serveis: la desinfecció i neteja de cuines industrials, supermercats i grans superfícies, fleques, hospitals i tota classe d’establiments. «Ara també ens hem especialitzat en el poliment de terres d’hotels vells, d’habitatges, escales de comunitats d’edificis, molts hotels. Gràcies a una màquina especial podem treballar amb tota classe de terres, parquets, de gres, porosos, de marbres, amb excel·lents resultats».

Qualitat i eficiència

Neteges l’Empordà compta amb un personal qualificat i amb experiència i destaca per la utilització sempre dels productes més qualificats del mercat en la lluita contra la Covid. Gràcies a la seva eficiència, té un llarg llistat de clients que avalen els seus vint anys de trajectòria. Accentuar la desinfecció i la higiene és, des del coronavirus, encara més primordial, per això l’empresa va invertir en l’adquisició de la nova maquinària els ajuda a aconseguir-ho. Sanex és un petit equip per a desinfecció amb compressor ideal per a la nebulització de productes desinfectants en entorns petits i mitjans. És la solució ideal per a desinfectar, desinfectar i desodoritzar manualment, de manera ràpida i eficaç tota mena de superfícies en tota mena de locals.

L’empresa està al servei dels seus clients de dilluns a dissabte en un horari flexible. «Sempre procurem que siguin els mateixos treballadors els qui actuen en un espai concret, d’aquesta manera coneixen millor les necessitats de particulars i empreses», afegeix la responsable de Neteges l’Empordà. «Som eficients i responsables, ens guanyem la confiança dia a dia, treballant intensament i fent que la nostra feina quedi tan bé com és possible» remarca Palma que és al capdavant de Neteges l’Empordà des de fa setze anys.

S’ha especialitzat en el poliment de tota mena de terres

L’empresa escalenca Neteges l’Empordà fa un pas endavant en l’expansió del seu negoci amb l’adquisició de nova maquinària i ampliació de serveis. Enguany un dels més demandats és el poliment de terres. Cecília Palma, que fa setze anys que és al capdavant de l’empresa, es mostra molt satisfeta de la resposta dels seus clients. «Cada vegada més treballem fora de la comarca, sobretot a l’àrea de Barcelona, on ens demanen molt aquesta classe de servei». Neteges l’Empordà va fer adquisició fa un temps d’una màquina especialitzada a polir tota mena de terres: parquets, gres, marbre o terres porosos i tota classe d’edificis i habitatges, escales de comunitats d’edificis i també d’hotels.

La qualitat dels seus productes, la dilatada experiència en el sector, un personal qualificat i els seus amplis horaris i flexibilitat han convertit Neteges l’Empordà en un referent dins el sector dins i fora de l’Alt Empordà. Des de l’inici de la pandèmia, s’ha vist encara més la importància de la neteja i la desinfecció de tot tipus de superfícies i «la nostra feina no ha fet més que créixer» conclou.

Neteges l'Empordà

TELÈFON: 630 781 501