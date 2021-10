Extintors Dídac de Figueres és una empresa instal·ladora i mantenidora de materials contra incendis. Amb trenta-cinc anys d’experiència i amb un personal format amb els cursos pertinents, tal qual marquen les normatives actualitzades any rere any, tant en personal com enginyeria, ofereixen el millor servei als seus clients.

Extintors Dídac ofereix protecció activa per immobles, locals comercials i naus industrials i venda i manteniment d’extintors. També venda i manteniment de mànegues d’incendis, mantes ignífugues així com portes tallafocs, compartimentacions de sostres continus i manteniments, anuals i trimestrals, recàrregues i retimbrats cada cinc anys.

Aquesta empresa figuerenca inclou entre els seus serveis les instal·lacions d’extincions per cuines de restaurants industrials, la instal·lació de ruixadors i de sistemes de deteccions d’incendis, òptiques i tèrmiques, així com sistemes analògics i per aspiració. A més a més, també fa instal·lacions de sales de motors.

Protecció passiva

Extintors Dídac ofereix també protecció passiva per estructures EI30 fins a 180, així com per estructures de ferro i fustes. Fan sectoritzacions d’incendis i passos de cables i treballen amb perlita, Conlit, Llana de Roca i plafons de pladur.

Tots els treballs d’Extintors Dídac compleixen la certificació Norma ISO 9001:2005 i la reglamentació en àmbit nacional RIPCIEI, NORMAS UNE i CTE. «Estem al vostre servei, per oferir-vos una gran seguretat, tant en el vostre negoci com a la vostra llar», confirmen.

Extintors Dídac

TELÈFON: 972 678 488 - 972 678 487

WEB: www.extintorgirona.com