Esteve Freixas Vilardell (Girona, 1960) és president de la Unió d'Empresaris de la Construcció a Girona des del novembre del 2019 i president de la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya. Repassem amb ell l’actualitat i la direcció del sector de la construcció a la demarcació.

Què fa la Unió d’Empresaris de la Construcció a Girona (UEC)?

La UEC ofereix serveis a tot el que és el món de la construcció. Tenim agremiats, al voltant de 700, i a partir d’aquí negociem convenis anualment i resolem dubtes que puguin tenir les empreses agremiades. A més a més fem formacions, sigui de prevenció de riscos laborals o de maquinària. Som l’únic centre de la província amb cursos de grua homologats, però fem cursos de tota mena de maquinària. Al cap i a la fi intentem ajudar als agremiats amb tot el que podem i que si aquest any en tenim 700, doncs intentar que siguin 800.

Quins problemes o consultes troben generalment els agremiats?

Una altra tasca molt important que afrontem és la de lluitar amb els ajuntaments per les llicències d’obres, per la seva tardança, perquè això fa anar molt malament a les empreses. Qualsevol empresa pot tenir tres o quatre llicències d’obres pendents d’adjudicació i té una plantilla a la qual ha de donar feina i pagar cada mes amb el que això comporta.

I amb els ajuntaments, com gestioneu la construcció d’habitatge social?

El problema aquí és que primer es legisla sense fer un pressupost ni pensar el que val. Això es podria solucionar amb una taula de diàleg, ara que està tan de moda, entre tots els sectors. Hi ha la intenció, tot i que la llei no està aprovada, que qualsevol construcció d’habitatges en territori urbà comporti un 30% de lloguer social. Això comporta que segons quines obres que s’havien de fer no es facin perquè es tornen inassumibles, i que es quedin moltes obres a mitges.

I les concessions municipals?

Ara que vindran eleccions municipals d’aquí a un any i mig arribaran totes les licitacions de les obres que els polítics van prometre. Passarem uns mesos amb moltes licitacions municipals. Passa el mateix amb les eleccions autonòmiques o estatals. Et diuen que has de tenir a tots els treballadors fixos, però amb les licitacions són molt irregulars. Et pots passar set mesos sense tenir-ne cap i de sobte te’n venen moltes. Això comporta que una empresa de 100 treballadors puguin necessitar-ne 600 en una època i 25 en una altra. A altres països es fan licitacions progressives i es fan sempre mentre aquí depèn del moment polític que es viu. Aquest model no s’aguanta.

Ningú ha agafat el toro per les banyes per solucionar el problema dels habitatges que han quedat en els bancs

On queda lloc per construir?

N’hi ha moltíssim, i no només s’ha de fer habitatge nou. Tenim un parc immens d’habitatge vell, no habitat o en males condicions. Els habitatges vells s’han de fer eficients energèticament. S’ha de buscar que siguin més còmodes i que el seu manteniment costi menys. I, sobretot, amb la pujada de preus dels serveis (com la llum).

Per tant aquesta renovació del parc vell d’habitatges és el futur de la construcció?

És un dels àmbits amb els quals es treballarà. S’ha de pensar que encara queda molt habitatge penjat de la crisi del 2008. Els bancs en tenen molta. Hi ha una pila d’habitatges propietat d’entitats bancàries sense gent. Si ho solucionem no arreglem el problema de l’habitatge, però ja en tindríem una part. A més això faria que els promotors poguessin treballar amb més tranquil·litat, sobretot als pobles. Ningú ha agafat el toro per les banyes per solucionar el problema dels habitatges que han quedat en els bancs. Si es convertissin per a lloguer social, potser caminaríem més bé i solucionaríem el problema de l’ocupació... De moment cadascú va pel seu camí.

Després de la pandèmia, com han canviat les característiques que es demanen a un pis?

Després del confinament han canviat moltes coses. Molta gent s’ha empadronat a les segones residències per si torna a haver-hi un confinament. Els que viuen a pisos i tenen mitjans es fan el seu propi habitatge. La majoria de la gent que pot busca habitatges amb més llum, més balcons, més patis...

Com seria ara l’habitatge estàndard?

No t’ho sabria dir, els canvis i la diversitat estructures familiars fan que sigui molt difícil trobar un habitatge que predomini. Per exemple, els pisos d’una habitació no haurien funcionat i ara es venen tots. Però sí que ara es busca molt més l’espai exterior, els balcons, els patis i que et pugui tocar el sol.

Unió d'Empresaris de la Construcció

TELÈFON: 972 505 031

WEB: www.uecgirona.com