Jordi Garcia i Núria Bacardit són especialistes en interiorisme amb més de 25 anys d’experiència. En fa cinc van obrir Espai a Roses, un local des d’on ofereixen un servei integral d’assessoria i projectes d’interiorisme. A més, disposen d’una àmplia selecció de producte pel descans així com mobiliari interior i exterior, majoritàriament elaborat al país, que es renova regularment i que s’adapta als gustos i necessitats particulars de cadascun dels clients.

Jordi Garcia explica que ara, passat el període més greu de la pandèmia, es viu un moment engrescador en què «la gent està endreçant les cases per rebre novament amics i familiars». Espai Mobles els posa totes les facilitats i els ofereix la possibilitat d’elaborar-los un projecte d’interiorisme, un valor afegit. «A Espai ens agrada molt personalitzar el producte, podem oferir moltes variacions», reconeix Garcia tot advertint que «un producte que no estigui fet en sèrie no vol dir que sigui més car». Més ara que el transport dels productes que arriben en contenidors des de la Xina s’ha encarit moltíssim.

Un altre valor afegit d’Espai és que treballen, principalment, amb productors propers, del país, de qualitat, tant de mobiliari com d’entapissat. Això forma part d’una filosofia personal dels responsables d’Espai, és un compromís amb una economia sostenible i circular, «una aposta per l’economia del país i no per la deslocalització». Núria Bacardit explica que cal trencar idees preconcebudes com que «anar a una botiga de mobles o a un interiorista –un plus que ells ofereixen dins el mateix preu– surt car». Bacardit comenta que a Espai s’han format «per donar el servei que donem». En aquest sentit, ofereixen als clients la possibilitat de fer-los un projecte d’interiorisme i assessorar-los en tot el que els calgui. «Això no t’ho faran a Ikea», conclou.

Exposicions de creadors locals

D’altra banda, amb la voluntat de col·laborar amb els creadors locals i per donar més calidesa a les parets d’Espai, els seus responsables han optat per convertir la botiga en una galeria d’art alternativa. En aquests moments, per exemple, hi exposa el rosinc Juanjo Viñuela. Aquesta obra «permet als clients imaginar l’ambient real d’una casa».

Espai Mobles

Adreça: carrer Puig Rom, 131

Telèfon: 652 039 262

Web: www.espaihotel.com