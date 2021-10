Aquests darrers dies hem vist un increment continu del preu de l’electricitat, sense que veiem una propera tornada a la normalitat, per tant ha arribat l’hora de prendre decisions i ser més autosuficients. Es fa necessari abaratir el rebut mensual amb instal·lacions solars fotovoltaiques, que transformen en electricitat l’energia gratuïta que ens ofereix cada dia el Sol, i que es consumirà en el mateix lloc de la generació. És un fet constatat que l’autoconsum fotovoltaic, gràcies a la reducció de costos dels materials, a la investigació i desenvolupament, fan que avui dia sigui possible aquesta reducció de la factura elèctrica amb uns costos d’instal·lació assumibles.

Ens explica Jordi Capel, responsable de l’empresa KPL. Energia Solar de Figueres, que cal diferenciar dos tipus d’instal·lacions: la instal·lació en un comerç o indústria i la instal·lació en un habitatge unifamiliar.

En un local comercial o indústria la instal·lació és molt senzilla i ràpidament amortitzable, per què el consum elèctric és justament durant les hores de Sol, i la planta solar fotovoltaica està generant gran part de l’electricitat necessitada, reduint la factura elèctrica fins a un 70 o 80%.

hi ha moltes poblacions de l’Alt Empordà que tenen Ordenança Municipal Solar i bonifiquen aquestes instal·lacions fotovoltaiques amb una reducció important en el rebut de l’IBI

Les instal·lacions en habitatges són encara més senzilles, però cal veure-les com una instal·lació més de la casa. L’experiència de tants anys treballant en instal·lacions fotovoltaiques, fa que l’opinió d’en Jordi Capel sigui que en habitatges no cal fer macro-instal·lacions per tal de reduir la factura de la companyia a zero, sinó que es tracta de fer instal·lacions que generin part del nostre consum, entre un 40 i 60%, cal tenir en compte que les plaques fotovoltaiques tenen una vida superior a 25 anys, i que per tant no cal capficar-s’hi quant de temps estarà amortitzada la instal·lació, sinó que es tracta d’invertir ara per reduir la nostra factura en els pròxims anys.

L’aerotèrmia

A més la tendència i les normes ens obliga a oblidar-nos de les calefaccions de gasoil i gas, instal·lant equips de calefacció amb aerotèrmia, tant en obra nova com per a substitució de les calderes de gas o gasoil actuals amb uns consums menors, i ser més eficients. L’aerotèrmia no és més que una bomba de calor que treu el seu rendiment de la temperatura de l’aire que ens envolta, i que ens escalfarà els radiadors i l’aigua calenta sanitària amb un baix consum elèctric, que s’alimentarà de l’electricitat gratuïta generada per la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

KPL. Energia Solar

Adreça: carrer Sant Antoni, 51. Figueres

Telèfons: 972 507 493 / 629 241 532

Web: www.kplenergiasolar.com