Empuriabrava, amb més de 30 km de canals, platges, aeròdrom i tota classe de serveis és el lloc ideal per passar les vacances o per viure tot l'any en el cor de la Costa Brava. Per això, no deixis de visitar la nostra selecció de Pisos en venda a Empuriabrava, Costa Brava.

Pis de 2 habitacions amb vistes a la mar i la muntanya per 115.000 euros

Preciós pis amb extraordinàries vistes, a 30 metres de la mar. Consta de 40m2, distribuïts en 2 habitacions, 1 bany i cuina oberta a la sala amb accés a terrassa.

Pis moblat de 2 habitacions en el complex Gran Reserva per 129.000 euros

Acollidor habitatge amb una ubicació perfecta davant de la mar i al costat del centre. Disposa de 58m2, que es divideixen en 2 habitacions, 1 bany, ampli saló amb cuina oberta i terrassa amb vistes a l'interior de la residència i les seves zones verdes i piscines.

Pis reformat de 2 habitacions amb terrassa i piscina per 130.000 euros

Bonic habitatge reformat. Consta de 50m2 i disposa de 2 habitacions i 1 bany. Saló-menjador amb cuina oberta i accés a terrassa. Aparcament inclòs.

Pis de 2 habitacions amb vista sobre els canals per 155.122 euros

Magnífic habitatge amb vista sobre els canals d'Empuriabrava. Es distribueix en 67m2 i disposa de 2 habitacions i 1 bany. Saló amb accés a terrassa de grans finestrals de doble vidre i cuina oberta. Climatitzada.

