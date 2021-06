Somiar despert és un acte que solem realitzar diàriament. Una de les idees que sol rondar-nos el cap, és com seria la casa dels nostres somnis . Segurament alguna d'aquestes cases de venda a Figueres s'acosta als teus desitjos.

Casa de 540 m2 amb parcel.la de 1.100 metres

Gran propietat situada en una de les millors zones pròximes a Figueres, a 5 minuts del centre de la població. Consta de 540 m2 construïts, sobre una parcel·la de 1121 m2. Composta en planta baixa de rebedor, saló menjador amb sortida a jardí, zona de celler, bany amb dutxa, un dormitori doble i traster. Planta principal amb ampli distribuïdor, gran menjador, sala d'estar amb llar de foc, sortida a terrassa i a jardí, cuina office, un dormitori suite i un bany. La planta primera té un distribuïdor, quatre dormitoris dobles, dos banys complets i un dormitori suite amb sortida a terrassa. Disposa de garatge per a 3 cotxes, calefacció independent radiant, zona de barbacoa i agradable jardí amb piscina.

Més informació i fotografies a casa en venda a Figueres.

Casa unifamiliar al centre de Figueres

L'habitatge té un agradable jardí amb piscina. Consta a la planta baixa de rebedor distribuïdor, saló menjador amb llar de foc, àmplia cuina office amb llar de foc i amb sortida a jardí, zona de safareig, dos dormitoris i un bany amb dutxa. La planta superior té un distribuïdor amb sortida a una àmplia terrassa, un dormitori suite amb vestidor, bany amb banyera i sortida a terrassa, a més de dos dormitoris dobles amb armaris encastats i un bany amb banyera. La planta soterrani disposa d'una àmplia zona de garatge per a 3 cotxes.

Més informació i fotografies a casa en venda a Figueres.

Fantàstica casa a Figueres

Espectacular casa a Figueres. Es distribueix en 3 plantes. Al semisoterrani hi ha espai per a 3 cotxes i una sala amb ampli finestral, llar de foc i sortida a jardí. La planta baixa, de 308 m de superfície, consta de rebedor, suite amb terrassa i bany, 2 despatxos, lavabo, biblioteca, sala d'estar, menjador, cambra de planxa, rebost, àmplia cuina amb menjador i sortida a terrassa amb porxo i barbacoa. La planta superior disposa de 3 suites amb bany i terrasses. Jardí de 1087 metres i piscina.

Més informació i fotografies a casa en venda a Figueres.

Habitatge d'alt standing a Figueres

Amb uns acabats d'alta qualitat s'ha dissenyat amb cura fins a l'últim detall dels interiors, gaudeix d'amplis espais oberts i molta lluminositat. Es distribueix en 4 plantes comunicades amb ascensor i distribuïdes en un total de 535 m2. A la planta baixa disposem d'un gran garatge de 200 m2, per a 6 cotxes, un traster i ampli rebedor i ascensor d'accés a totes les plantes. A la primera planta hi trobem una gran estada on hi ha un ampli despatx, un bany complet amb dutxa, una sala polivalent i dos dormitoris suite amb armaris encastats i bany complet amb dutxa. A la segona planta tenim una espectacular cuina oberta de disseny tipus office, un gran saló menjador amb llar de foc i sortida a una àmplia terrassa amb barbacoa. Suite principal amb un ampli vestidor i bany complet amb plat de dutxa i banyera hidromassatge i un altre dormitori amb bany. A la tercera planta hi trobem un estudi, un traster, zona de bugaderia i dues grans terrasses solàrium.

Més informació i fotografies a casa en venda a Figueres.