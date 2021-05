Si portes mesos esperant per poder desplaçar-te a un lloc de costa per descansar i desconnectar, fas bé si tries com a destinació aquest municipi costaner. Platja increïbles i clima temperat, dos pilars fonamentals per decidir-te a comprar un pis en venda a Platja d'Aro.

Pis de 2 dormitoris

Preciós pis a 200 metres de la platja i prop del centre. Disposa d'una gran terrassa privada d'uns 30 m2, 2 dormitoris dobles, amb armaris encastats, bany complet, cuina equipada i gran saló.

Més informació i fotografies a pis en venda a Platja d'Aro, Girona .

Pis al centre de Platja d'Aro

Habitatge de 65m2 amb terrassa, en situació molt cèntrica i molt a prop de la platja. Disposa de saló-menjador, dues habitacions, cuina, rebedor i bany. Bé il·luminat, amb ascensor i en molt bon estat. Inclou aparcament.

Gran pis amb preu rebaixat

Situat a 100 metres de passeig marítim i de la platja. Disposa d'una superfície de 127 m2, distribuïts en 2 habitacions, 2 estudis, saló-menjador, cuina, 3 banys i safareig. Disposa d'una gran terrassa, pati i 2 balcons.

Apartaments i àtics nous a l'exclusiu complex residencial Marina Port d'Aro

Complex situat a 300 metres de la platja de Sa Conca i a 10 minuts del Club de Golf d'Aro - Masnou. Apartaments de 2 i 3 habitacions i àtics. Els àtics, amb terrassa de 72m2, i les plantes baixes, amb jardí privat. Impecable zona comunitària amb jardins i piscina.

Pis rebaixat a Platja d'Aro

Aquest apartament està pensat per gaudir de les vistes i el mar durant tot l'any. Cuina oberta, totalment equipada, dues habitacions dobles, la principal orientada a la platja i oberta a la terrassa.

Dúplex de 4 habitacions

Pis dúplex de 4 habitacions, 2 banys, cuina, saló-menjador, pàrquing, piscina comunitària i terrasses.

