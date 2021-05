Mantenir el nostre entorn en les millors condicions d’higiene suposa una prevenció o contenció de contagis i malalties a domicilis, comunitats de veïns, empreses, supermercats, restaurants, escoles, hospitals i, en definitiva, qualsevol espai en què hi hagi una possibilitat de transmissió de virus, com la Covid-19. En el context actual, les empreses de neteja han adquirit una especial rellevància.

Neteges l’Empordà de l’Escala és una empresa referent a la comarca, que ha esdevingut imprescindible en la lluita per aturar la pandèmia. «La nostra feina sempre ha estat garantir la salubritat dels espais dels quals en som responsables, però ara, amb el coronavirus, hem fet un pas endavant més amb l’adquisició de la màquina Sanex, ja que ens permet garantir la desinfecció de manera eficaç», explica Cecilia Palma, gerent de l’empresa. Està al capdavant de Neteges l’Empordà des de fa disset anys i tant ella com el personal que integra l’empresa conformen un equip eficient i responsable que «ens guanyem la confiança dia a dia, treballant intensament i fent que la nostra feina quedi tan bé com sigui possible».

Tota classe de superfícies

Des que es va fundar, s’ha guanyat a pols una bona reputació com a referent en el seu sector. Neteges l’Empordà és una empresa especialitzada en la neteja de tota mena de superfícies i espais: cuines industrials, supermercats i grans superfícies, fleques, hospitals i tota classe d’establiments. Compta amb un personal qualificat i amb experiència i destaca per la utilització sempre dels productes més qualificats del mercat en la lluita contra la Covid. Gràcies a la seva eficiència, té un llarg llistat de clients que avalen els seus vint anys de trajectòria.

L’empresa ofereix el seu servei de dilluns a diumenge. «Sempre procurem que siguin els mateixos treballadors els qui actuen en un espai concret, d’aquesta manera coneixen millor les necessitats de particulars i empreses», afegeix la responsable de Neteges l’Empordà. Durant la pandèmia, ha vist créixer el volum dels seus serveis i ara, amb vistes a la temporada d’estiu, espera que les demandes s’incrementin: «Amb l’arribada del turisme cal desinfectar més i seguir actuant amb molta precaució».

Amb el coronavirus, és primordial accentuar la desinfecció i la higiene, i la inversió realitzada Neteges l’Empordà en l’adquisició de la nova maquinària els ajuda a aconseguir-ho. Sanex és un petit equip per a desinfecció amb compressor ideal per a la nebulització de productes desinfectants en entorns petits i mitjans. És la solució ideal per a desinfectar, desinfectar i desodoritzar manualment, de manera ràpida i eficaç tota mena de superfícies en tota mena de locals.