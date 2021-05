Si teniu ganes de renovar el vostre habitatge habitual o la residència de vacances, Sonja Casa i Estils de l’Escala us ofereix un catàleg obert d’articles per a la llar i mobiliari de tota mena en una àmplia i acollidora exposició de més de 3.000 metres quadrats. L’establiment està situat al peu de la carretera que connecta l’Escala i Viladamat. Disposa d’un aparcament ample que facilita la visita dels clients i la càrrega de les seves compres.

Sonja Casa i Estils és el fruit d’una llarga experiència comercial nascuda el 1968 al centre de l’Escala. El trasllat a l’exterior de la vila va permetre obrir tot un món de possibilitats per als seus clients. A Sonja, la moda i la decoració entren pels ulls. El seu personal us ajudarà a escollir la peça que més us convingui per a fer de la vostra llar un espai més acollidor i modern.

A l’exposició, hi trobareu una variada oferta d’equips d’il·luminació, aptes per a un consum sostenible i per a donar un nou toc visual, tant a l’exterior com interior del nostre allotjament. Una il·luminació que també ens pot ajudar a donar relleu a l’àmplia oferta de productes i complements per a fer de la nostra cuina, bany, dormitoris i espais comuns un paradís personalitzat al gust de cadascú.

Amb l’arribada de l’estiu, a Sonja Casa i Estils trobareu tot allò que us pot ser útil per a gaudir-ne a casa, a la terrassa o en el jardí, amb mobles d’exterior molt resistents i adaptats als canvis de temperatura. A més, els productes tèxtils de Sonja us sorprendran per la seva qualitat i disseny.

Podeu anar-hi de dilluns a dissabte, de deu del matí a vuit del vespre. I, els diumenges i festius, fins a les set de la tarda.