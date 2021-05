Els preus i la seva evolució varien molt segons el territori, influïts principalment per factors d’oferta i demanda. Des del punt de vista de l’oferta, pot ser que s’estigui experimentant cert augment causat principalment per la sortida al mercat d’habitatges que abans es destinaven a altres usos, però des del punt de vista de la demanda, resulta que la destrucció d’ocupació afecta i molt als ingressos familiars, que són el veritable límit a les rendes.

A més, el 89% dels espanyols considera que els preus de mercat dels habitatges de lloguer són «molt alts» i el 85% considera que el preu de compra d’un habitatge és «car». Mentre que en el mercat de compra, els usuaris aprecien una lleu caiguda el 2020 i a hores d’ara ja han tornat a considerar que el mercat segueix sent «car o molt car», els usuaris de lloguer, consideren raonables els preus que paguen.

Cau un 10% la percepció que l’habitatge seguirà pujant

Després d’un any de pandèmia, gairebé un 10% menys dels espanyols creu que l’habitatge tindrà una tendència creixent (58% al 48%). No obstant això, el percentatge d’espanyols que creu que el mercat d’habitatge s’estabilitzarà és el mateix (un 42%). Pel que fa al mercat de lloguer, els usuaris segueixen creient que aquest és un mercat creixent, però el percentatge d’enquestats que ho afirmen cau significativament (del 71% que ho creia l’any passat a un 58% que ho creu actualment).

Pel que fa a àrees geogràfiques, segueixen sent Madrid i Catalunya les comunitats en les quals hi ha una percepció més elevada que l’habitatge és car i els lloguers són molt alts. Malgrat això, el grau de preocupació dels potencials compradors cau en aquestes dues comunitats. Aquest descens de la percepció que l’habitatge és «prohibitiu» s’observa especialment en el mercat de lloguer i coincideix amb les caigudes interanuals superiors al 10% del mercat de lloguer a Madrid i Barcelona que s’han registrat aquest any.

Els arrendadors noten especialment aquest descens, ja que mentre que el 58% considerava l’any passat que el preu de l’habitatge de lloguer era «car», ara només ho creu el 31%.