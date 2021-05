Piscines Gelmi compta amb una llarga experiència en el sector de les piscines i els equipaments del sector del lleure amb aigua. L’empresa figuerenca, situada a tocar la ronda Sud, està especialitzada en el disseny, la construcció, la rehabilitació i el manteniment de piscines públiques i privades. El sistema de construcció amb el qual treballen, el formigó projectat Gunite, els permet realitzar obres de qualsevol forma o mida després d’haver assessorat cada client amb les millors opcions per a les seves necessitats amb un pressupost ajustat que sempre garanteix la millor qualitat dels acabats.

Si el problema és l’espai, o no es volen fer obres a casa o a l’empresa on s’ha d’instal·lar l’equipament, no cal preocupar-se, perquè també es poden trobar altres opcions com les piscines de fusta, les desmuntables o els jacuzzis, entre altres ofertes de l’ampli catàleg de Gelmi.

Tracte personalitzat

Cada projecte rep un tracte totalment personalitzat, l’objectiu és dissenyar i construir la piscina que més s’adapti a les necessitats de cada client, creant un espai únic, exclusiu i funcional on relaxar-se.

La prioritat de Piscines Gelmi és el benestar i la tranquil·litat dels seus clients, per això es poden encarregar de tot el procés: el projecte, les llicències, la construcció, el subministrament del producte i del manteniment, perquè els usuaris només hagin de gaudir de la piscina. I si ja en disposa d’una, al seu establiment podrà trobar tot el material i els productes químics necessaris per al bon manteniment de la piscina.

Gelmi també és especialista en manteniment de piscines municipals i d’empreses, com ara hotels, cases de turisme rural i càmpings. El seu equip professional està preparat per deixar els punts d’aigua sempre a punt, amb totes les garanties d’higiene i seguretat.