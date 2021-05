Mobles Joan és una empresa familiar ubicada a Figueres, creada per Joan Canals el 1990 i continuada per la seva filla Anna Canals. Amb més de trenta anys d’experiència dins el sector del moble, el seu és un client molt fidel que sap que a Mobles Joan hi troba qualitat i un equip de professionals que, a partir del pressupost de què disposa, li proposen les millors solucions. Ho fan partint de dissenys totalment personalitats que elaboren en 3D, una tecnologia molt útil que permet fer-se una idea molt exacta del resultat.

Tot el mobiliari que s’ofereix a Mobles Joan és producte nacional de primera qualitat. «Ens adaptem a les mides i pressupostos», expliquen des de l’empresa figuerenca. En els més de 2.000 m2 d’exposició de què disposa Mobles Joan, el client pot veure diferents seccions: zona de descans, menjadors, sofàs i butaques, moble auxiliar, una gran varietat de matalassos, taules i, finalment, una destacada secció, el Babystore, dedicada a la puericultura, impulsada el 2014 i especialitzada en articles per als més petits. Complementant-la, Mobles Joan disposen també d’un espai especialitzat on diferents professionals, amb molt de recorregut dins el camp de la salut, realitzen tallers i xerrades per a les futures mares, però també de postpart per donar suport a les mares a l’hora de tenir cura dels més menuts.

Des de Mobles Joan, que es troba ubicat a la plaça Europa de Figueres, reconeixen que ells no ofereixen grans ofertes com altres cadenes, perquè no disposen de gaire estoc, però sí que els clients poden trobar algunes promocions destacables en alguns mobles que es troben en exposició.