Si teniu ganes de canviar d’habitatge o us heu plantejat comprar-ne un de nou per a iniciar una nova etapa a la vostra vida, l’empresa empordanesa Rayen 360 Enginyeria i Construcció us proposa conèixer la nova promoció que té en marxa a la urbanització Mas Pau d’Avinyonet de Puigventós.

Es tracta d’una proposta immobiliària de qualitat a un preu molt competitiu, de cases adossades de dues plantes amb jardí, garatge i totes les comoditats que es poden demanar en un habitatge modern i sostenible.

Aquesta promoció està situada a primera línia de Mas Pau, a tocar l’N-260, un indret molt estratègic i ben ubicat, ja que està a pocs minuts de l’estació de l’AVE de Figueres-Vilafant, a prop de la capital empordanesa i dels principals enllaços amb l’N-II i l’AP-7.

El projecte té la garantia de la llarga experiència acumulada des de fa més de trenta anys per l’empresa Rayen 360. En els seus inicis, es va especialitzar en la construcció d’edificis plurifamiliars, habitatge social, cases unifamiliars amb claus en mà i manteniments industrials. La crisi de la construcció va portar l’empresa a apostar per la innovació com a eina de treball imprescindible. L’any 2005, la segona generació de la família es va posar al capdavant del negoci.

La seva trajectòria està avalada per la confiança d’un important nombre de clients de la comarca que, aquests darrers anys, els han confiat obres rellevants, tant en les seves instal·lacions empordaneses com en delegacions de fora.

Rayen 360 Enginyeria i Construcció treballa de manera integral, fent-se càrrec de tot el procés constructiu de qualsevol obra, coordinant tots els professionals que hi intervenen per tal de garantir el seu correcte desenvolupament fins a l’acabament final. Sempre amb un tracte proper i personalitzat cap al client, assessorant-lo i fent realitat els seus desitjos.

Rayen 360 compta amb un equip multidisciplinari dirigit per Susana Martínez, responsable de gestió; Fran López, gerent i cap d’obra, i David Martínez, enginyer industrial. El treball en equip és el seu fort, com ho demostren les moltes obres que han dut a bon port aquests darrers anys.