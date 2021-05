En el món de les telecomunicacions d’abast universal, la proximitat ho és tot per a garantir un servei fiable i personalitzat. Així ho entén l’empresa Wifiboo, un referent actiu a la demarcació de Girona.

La marca de telecomunicacions Wifiboo, amb seu a Palol de Revardit, es va crear fa quatre anys «amb la voluntat de fer costat a empreses i particulars per a tenir la millor connectivitat possible amb un preu molt raonable», segons explica el seu director general, Àlex Cantarero.

Quatre anys després, el projecte de Wifiboo continua el seu creixement a les comarques gironines, arribant ara a més poblacions de l’Alt Empordà i a la resta de la província oferint connexió de fibra òptica. «Vam detectar que hi havia nombrosos municipis que tenien problemes a causa d’uns sistemes molt deficients d’ADSL. Amb la nostra aportació, fem possible que les connexions siguin àgils i arribin a les mateixes prestacions que les d’una gran operadora, amb la diferència del tracte personalitzat i la presència constant dels nostres professionals en el territori. La gent, quan ens necessita, és atesa per persones, no per màquines», afegeix Cantarero. Actualment, Wifiboo té més de 4.000 clients i ofereix 8.265 serveis a les comarques gironines. Compta amb 17 treballadors en plantilla i dona feina a altres empreses del sector.

Amb l’eslògan «Mirem per tu», aposta per la proximitat amb el client, a qui se li ofereixen serveis de telecomunicacions adaptats a les seves necessitats. De fet, Wifiboo serveix tant a ciutats i pobles grans, com a pobles petits i urbanitzacions; així com a algunes zones rurals. La proximitat, la transparència i la fidelització del client són prioritàries per l’empresa que, actualment, té diferents punts de distribució a l’Alt Empordà.

Personal especialitzat

Wifiboo vol seguir creixent. El projecte iniciat el 2017 té encara un llarg recorregut, i estan disposats a seguir millorant els seus serveis per tal de ser el màxim de competitius respecte d’altres empreses del sector. L’empresa del Pla de l’Estany està formada per personal especialitzat i coneixedors de les darreres novetats tecnològiques. I amb la intenció que els clients puguin gaudir d’un servei atent i eficaç.