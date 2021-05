Fa 5 anys, Jordi Garcia i Núria Bacardit van obrir Espai, a Roses, per seguir oferint un servei integral d’assessoria i projectes d’interiorisme, però en un local més ampli on també exposar el producte.

Què podem trobar a Espai?

Una àmplia exposició de producte pel descans, així com mobiliari d’interior i exterior.

Quins serveis ofereixen?

Som assessors i dissenyem projectes d’interiorisme tant per a espais interiors com exteriors. El nostre és un servei a mida que dona un gran ventall d’opcions de triar materials, teles, colors... Servim el producte instal·lat a casa amb l’assessorament de professionals amb experiència. Si és necessari podem ocupar-nos de tot de forma còmoda i amb la màxima qualitat per al client.

Què els diferencia de la resta?

Som professionals del producte i coneixem molt bé els nostres proveïdors. Per això treballem amb els millors fabricants, per poder oferir bons productes a preus competitius. Comprem principalment a empreses locals, que ens ofereixen un disseny i un producte diferencial. A més, oferim un servei de qualitat i, sobretot, escoltem les necessitats del client.

Què ha canviat la pandèmia?

Ens ha obligat a adaptar-nos a una nova realitat. Fins fa poc més d’un any, els establiments d’hostaleria eren els nostres principals clients, però en aquests darrers mesos ens ha sorprès molt gratament la confiança que ens estan donant els clients particulars, que confien en Espai per reformar i moblar la seva llar, per gaudir així de més confort. El que no ha canviat són els nostres valors: confiança, tracte proper i compromís.

Com veuen el futur?

La resposta que ens estan donat els nostres clients ens fa ser optimistes malgrat les dificultats. Ens demostra que gràcies al nostre treball constant, compromís i qualitat, cada cop més clients confien en nosaltres i ens recomanen. La confiança dels nostres clients és allò que més valorem.