Fa més de 12 anys que Aridform Miquel SLU opera en el sector de la construcció, elaborant formigó fresc, produint àrids per a la construcció i reciclant runes de la construcció després de la seva posterior recollida i selecció.

Aridform Miquel lluita cada dia per donar el millor servei al seu client estant al dia de les noves legislacions per tal que el client obtingui el millor producte. Des de l’abril del 2021, les plantes de formigó han d’haver obtingut el Certificat de conformitat del control de Producció 163/2019 que certifiquen la bona qualitat de la producció del producte. Aridform Miquel el va obtenir amb el número RDHP-5267 el febrer del 2021 per tal de poder seguir oferint garanties davant del seu producte.

Si esteu pensant a remodelar el vostre jardí o pavimentar-lo, construir la llar dels vostres somnis i heu de fer el paviment autoanivellant per posar terra radiant, o voleu fer un pàrquing per al vostre cotxe i desitgeu fer un paviment estampat original, poseu-vos en contacte amb Aridform Miquel i us assessoraran.