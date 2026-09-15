La por a la IA xoca amb la carrera pel seu control entre els EUA i la Xina
Trump desestima les advertències d’empreses com Anthropic i OpenAI, rebutja una regulació forta de la indústria i prioritza el domini tecnològic apel·lant al temor de Pequín
Carles Planas Bou
"Hi ha dècades en què no passa res, i hi ha setmanes en què passen dècades". Tot i que s’atribueix al revolucionari comunista Lenin, aquesta cèlebre cita defineix bé el que va passar fa uns dies a Silicon Valley, meca del capitalisme tecnològic nord-americà. Després de la dimissió d’un enginyer que va advertir que la intel·ligència artificial "pot matar-nos a tots al final de la dècada", Anthropic va publicar dissabte un escrit en què el director executiu, Dario Amodei, demanava alentir el desenvolupament de la seva tecnologia. Els dirigents d’altres gegants del sector –Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) i Elon Musk (SpaceX)– van donar la mà a una treva tan insòlita com improbable."Hi ha dècades en què no passa res, i hi ha setmanes en què passen dècades". Tot i que s’atribueix al revolucionari comunista Lenin, aquesta cèlebre cita defineix bé el que va passar fa uns dies a Silicon Valley, meca del capitalisme tecnològic nord-americà. Després de la dimissió d’un enginyer que va advertir que la intel·ligència artificial "pot matar-nos a tots al final de la dècada", Anthropic va publicar dissabte un escrit en què el director executiu, Dario Amodei, demanava alentir el desenvolupament de la seva tecnologia. Els dirigents d’altres gegants del sector –Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) i Elon Musk (SpaceX)– van allargar la mà a una treva tan insòlita com improbable.
No obstant, la setmana del pànic de la IA va acabar abruptament diumenge amb el cop de porta de Donald Trump. "Podem establir mesures de seguretat, i podem fer això i allò, però crec que hi ha moltes forces negatives que estan posant el tema sobre la taula [...] I estan posant sobre la taula coses que no passaran", va concloure el president dels Estats Units.No obstant, la setmana del pànic de la IA va acabar abruptament diumenge amb el cop de porta de Donald Trump. "Podem establir mesures de seguretat, i podem fer això i allò, però crec que hi ha moltes forces negatives que estan portant el tema a col·lació [...] I estan portant a col·lació coses que no passaran", va concloure el president dels Estats Units.
La negativa del magnat respon al fet que la frenètica carrera comercial accelerada des de finals del 2022 per les mateixes empreses que ara demanen abaixar una marxa és vista per l’Administració de Donald Trump com un imperatiu de seguretat nacional. El Govern trumpista vol que sigui la bandera nord-americana i no la de la Xina la que onegi al cim de la muntanya de milions que promet el mercat de la IA generativa. "Qui guanyi en IA, guanya", va remarcar Trump.La negativa del magnat respon que la frenètica carrera comercial accelerada des de finals del 2022 per les mateixes empreses que ara demanen abaixar una marxa és vista per l’Administració de Donald Trump com un imperatiu de seguretat nacional. El Govern trumpista vol que sigui la bandera nord-americana i no la de la Xina la que onegi al cim de la muntanya de milions que promet el mercat de la IA generativa. "Qui guanyi en IA, guanya", va remarcar Trump, sense donar més detalls.
El document firmat per Amodei remarca que la desacceleració de la IA de frontera que proposa ha de servir perquè Pequín no retalli distàncies amb empreses nord-americanes com la que dirigeix. "Si executem bé aquestes mesures [millorar la seguretat o vetar l’exportació de xips], crec que frenarien l’avenç de la Xina suficient com per ampliar significativament l’avantatge dels EUA en els pròxims tres a cinc anys –el període en què la IA cobrarà més importància geopolítica–", assegura.El document firmat per Amodei remarca explícitament que la desacceleració de la IA de frontera que proposa ha de servir perquè Pequín retalli distàncies amb empreses nord-americanes com la que dirigeix, sinó al contrari. "Si executem bé aquestes mesures [millorar la seguretat o vetar l’exportació de xips], crec que frenarien l’avenç de la Xina prou com per ampliar significativament l’avantatge dels EUA en els pròxims 3 a 5 anys –el període en què la IA cobrarà més importància geopolítica–", assegura.
Crear armes autònomes
L’interès de Washington en la IA és tecnològic, econòmic i militar. Aquesta tecnologia ja està sent utilitzada per impulsar noves capacitats de guerra –com crear armes autònomes–, reforçar la vigilància social o automatitzar cada vegada més llocs de treball, també dins del sector públic. No obstant, i com ja va passar en la carrera espacial dels anys 50, 60 i 70 del segle passat, la conquesta d’aquest segment respon a la voluntat de domini cultural. En última instància, de poder.L’interès de Washington en la IA és tecnològic, econòmic i militar. Aquesta tecnologia ja està sent utilitzada per impulsar noves capacitats de guerra –com crear armes autònomes–, reforçar la vigilància social o automatitzar cada vegada més llocs de treball, també dins del sector públic. No obstant, i com ja va passar en la carrera espacial dels anys 50, 60 i 70 del segle passat, la conquesta d’aquest segment respon a la voluntat de domini cultural. En última instància, de poder.
Al llarg dels últims mesos, la Casa Blanca ha anat obrint-se a la narrativa catastrofista que adverteix que la IA pot suposar un risc existencial per a la humanitat. La influència dels anomenats doomers, potenciada després dels casos d’atacs cibernètics llançats per agents autònoms, explica que el Govern dels EUA hagi adoptat un marc amb què testejar si els últims models del sector plantegen amenaces per a la ciberseguretat.Al llarg dels últims mesos, la Casa Blanca ha anat obrint-se a la narrativa catastrofista que adverteix que la IA pot suposar un risc existencial per a la humanitat. La influència dels anomenats doomers, potenciada després dels casos d’atacs cibernètics llançats per agents autònoms, explica que el Govern nord-americà hagi adoptat un marc amb què testejar si els últims models del sector plantegen amenaces per a la ciberseguretat.
No obstant, Trump s’oposa a regular la IA en àmbit federal i fins i tot ha vetat algunes iniciatives estatals. El marc de control segellat a l’agost no només és voluntari, sinó que els seus detalls no s’han fet públics. El multimilionari inversor tecnològic David Sacks, assessor del president, va deixar clar que la pilota és a la teulada de la indústria. "La manera més fàcil de no crear una superintel·ligència és que us poseu d’acord a no crear-la", va etzibar en un missatge publicat a X. "Deixeu de fingir que necessiteu el permís de ningú més".No obstant, Trump s’oposa a regular la IA a nivell federal i fins i tot ha vetat algunes iniciatives estatals. El marc de control segellat a l’agost no només és voluntari, sinó que els seus detalls no s’han fet públics. El multimilionari inversor tecnològic David Sacks, assessor del president, ha deixat clar que la pilota és a la teulada de la indústria. "La manera més fàcil de no crear una superintel·ligència és que us poseu d’acord a no crear-la", va etzibar en un missatge publicat a X. "Deixeu de fingir que necessiteu el permís de ningú més".
Els crítics adverteixen que la crida de les tecnològiques demana alentir el desenvolupament de la IA, no parar-lo. A més, el text d’Amodei advoca per l’autoregulació del sector, no perquè el Govern adopti normes estrictes de control i transparència. Així, promet donar a auditors externs "accés permanent als nostres sistemes [...] perquè puguin verificar el compliment de les nostres mesures de seguretat, informar sobre incidents i avaluar l’alineació dels models durant l’entrenament".Els crítics adverteixen que la crida de les tecnològiques demana alentir el desenvolupament de la IA, no parar-lo. A més, el text d’Amodei advoca per l’autoregulació del sector, no perquè el Govern adopti normes estrictes de control i transparència. Així, promet donar a auditors externs "accés permanent als nostres sistemes [...] perquè puguin verificar el compliment de les nostres mesures de seguretat, informar sobre incidents i avaluar l’alineació dels models durant l’entrenament".
Altman va suggerir en una entrevista amb Fortune que OpenAI, creadora de ChatGPT, podria posposar la seva sortida a borsa per centrar-se en la seguretat dels seus sistemes. Uns altres escèptics van assenyalar que els alts costos del desenvolupament de la IA i la competència per captar clients són motius financers per retardar aquesta obertura.Altman ha suggerit en una entrevista amb Fortune que OpenAI, creadora de ChatGPT, podria posposar la seva sortida a borsa per focalitzar-se en la seguretat dels seus sistemes. No obstant, altres escèptics han assenyalat que els astronòmics costos associats al desenvolupament de la IA i la ferotge competència per captar clients que aportin ingressos són motius financers per retardar aquesta obertura als mercats.
A l’altre costat del tauler, la Xina competeix amb una altra estratègia. A diferència dels grans actors de Silicon Valley, empreses com DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI, ByteDance o Z.ai aposten per la IA de codi font obert: fàcil de descarregar, modificar i utilitzar; en moltes ocasions de forma gratuïta. Pequín ha abraçat aquest model per reforçar la seva influència, però Washington acusa les firmes xineses de robar el coneixement dels models nord-americans amb una tècnica anomenada destil·lació.A l’altre costat del tauler, la Xina competeix amb una altra estratègia. A diferència dels grans actors de Silicon Valley, empreses com DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI, ByteDance o Z.ai aposten per la IA de codi font obert: fàcil de descarregar, modificar i utilitzar; en moltes ocasions de forma gratuïta. Pequín ha abraçat aquest model per reforçar la seva influència al voltant del món, però Washington acusa les firmes xineses de robar el coneixement dels models nord-americans a través d’una tècnica que es coneix com a destil·lació.
El gegant asiàtic va rebutjar ahir les acusacions –esmentades per Amodei– que podria recórrer a la IA per soscavar les societats lliures. "Difondre narratives sobre amenaces i participar en confrontacions i en una competència maliciosa només servirà per descarrilar la governança global de la IA", va advertir el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers, Guo Jiakun.El gegant asiàtic ha rebutjat aquest dilluns les acusacions – mencionades per Amodei – que podria recórrer a la IA per soscavar les societats lliures. "Difondre narratives sobre amenaces i participar en confrontacions i en una competència maliciosa només servirà per descarrilar la governança global de la IA", ha advertit el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers, Guo Jiakun.
El document d’Anthropic també demana que les normes a la IA estiguin coordinades per una coalició entre empreses "dins de països democràtics". Així, es pretén excloure la Xina, que el 2024 va adoptar un marc regulatori que esmentava l’hipotètic escenari en què els humans perdin el control d’una IA capaç de millorar les seves capacitats de forma autònoma. Aquest temor continua present en els cercles de poder de Pequín.El document d’Anthropic també demana que les normes a aquesta tecnologia estiguin coordinades per una coalició entre empreses "dins de països democràtics". Així, es pretén excloure la Xina, que ja el 2024 va adoptar un marc regulatori que esmentava l’hipotètic escenari en què els humans perdin el control d’una IA capaç de millorar les seves capacitats de forma autònoma. Aquest temor continua present en els cercles de poder de Pequín.
Xi Jinping a la Casa Blanca
El president xinès, Xi Jinping, es reunirà amb Trump a la Casa Blanca a finals de mes. La trobada, de caràcter econòmic, podria integrar en els dies previs un debat sobre la IA, avança South China Morning Post. El maig passat, els dos mandataris van acordar dialogar sobre la necessitat d’adoptar mesures de seguretat que evitin un ús indesitjat dels models, si bé no s’ha avançat gaire. El diari afegeix que Pequín veu les peticions de Washington com a mesures destinades a minvar les seves capacitats.El president xinès, Xi Jinping, es reunirà amb Trump a la Casa Blanca a finals de mes. La trobada, de caràcter econòmic, podria integrar en els dies previs un debat sobre la IA, avança South China Morning Post . El maig passat, els dos mandataris van acordar establir un diàleg sobre la necessitat d’adoptar mesures de seguretat que evitin un ús indesitjat dels models, si bé no s’ha avançat gaire. El diari afegeix que Pequín veu les peticions de Washington com a mesures destinades a minvar les seves capacitats.
L’enginyer d’Anthropic que va advertir del "risc existencial" de la IA, Jacob Coxon, va demanar que els EUA i la Xina cooperin en un esforç de "desacceleració mútua". Tot i així, el Partit Comunista Xinès considera que les principals amenaces que planteja la IA són al seu domini, a les infraestructures crítiques amb què vehicula el seu control social o a l’Exèrcit.
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