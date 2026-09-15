El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros
Els costos de la instal·lació, la seguretat i l’ús de les zones comunes provoquen dubtes i conflictes a les comunitats de propietaris
L’Estat ha subvencionat fins ara, amb 207,1 milions, 145.532 punts de recàrrega de particulars
Roberto Bécares
"No vull que el cable passi per la meva plaça de garatge". "¿Per què hem de pagar la preinstal·lació tots els propietaris si jo no em compraré un elèctric?". "¿Però això és segur? L’altre dia va sortir a les notícies que es va incendiar un cotxe elèctric i va arrasar un garatge". Els dubtes i les protestes s’han apoderat aquests últims anys de les comunitats de propietaris de tot Espanya per les instal·lacions de punts de recàrrega de cotxes elèctrics o híbrids endollables als garatges comunitaris.
Actualment, hi ha més d’1.060.000 cotxes electrificats circulant per les carreteres espanyoles, però el seu ascens continua imparable. Les matriculacions d’aquest tipus de vehicles van registrar una pujada del 28% a l’agost, fins a arribar a les 21.292 unitats, segons l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive) i l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles (Ganvam). Aquest any s’acumula una pujada del 33,6%, amb un total de 208.611 unitats.
I aquests vehicles s’han de carregar en algun lloc, és clar, i el lògic és que ho facin al lloc on dormen. Així, el debat sobre si posar un punt de recàrrega, com fer-ho i qui ho paga ha aparegut a milers de juntes de propietaris i ha provocat maldecaps, discussions i disputes que han arribat fins i tot als tribunals. "No parlaria d’un conflicte generalitzat, però sí de dubtes i una certa preocupació, especialment a les comunitats que reben per primera vegada una sol·licitud", explica Manuela Julia Martínez, presidenta del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid.
Sense dificultats
En molts casos, assenyala, els propietaris desconeixen que la instal·lació d’un punt de recàrrega privat en una plaça individual "no necessita autorització de la junta". Així ho va ratificar el Tribunal Suprem al desembre quan va resoldre, dins d’un litigi obert el 2017 entre un veí i una junta de propietaris a la Vila Joiosa (Alacant), que la instal·lació del punt de recàrrega en un garatge només requereix comunicar-ho prèviament a la comunitat. En particular, tot i que el cablejat per al subministrament d’energia discorri per elements comuns, no cal una autorització, llevat que s’apreciï una afectació "innecessària o desproporcionada" o pugui comportar "un perjudici per als altres copropietaris".
"Quan la comunicació es presenta correctament, acompanyada d’una memòria o esquema de la instal·lació [en què es certifiqui que es compleix el reglament de baixa tensió], i la feina l’executa un instal·lador autoritzat, l’actuació normalment es desenvolupa sense grans dificultats", assenyala la presidenta del col·legi madrileny, que afegeix que les comunitats "solen preocupar-se" per la seguretat, el recorregut del cablejat, la possible utilització d’elements comuns "i la responsabilitat davant de danys futurs".
Dues opcions
A l’hora de fer la instal·lació per alimentar el vehicle hi ha dues opcions. La primera és que el propietari del cotxe col·loqui un punt de recàrrega a la seva plaça de pàrquing que estigui connectat per un túnel de cablejat amb el comptador de casa seva, que normalment es troba a la sala de comptadors comunitari, que sol estar a la planta baixa. L’obra no és senzilla. Per a això cal perforar parets i passar cablejat per zones comunes, entre altres qüestions.
La segona és que la comunitat faci una preinstal·lació, que ha d’haver estat aprovada per dos terços dels veïns de la comunitat i on es prepara la infraestructura elèctrica del garatge perquè s’hi puguin connectar futurs carregadors. "Nosaltres aconsellem una preinstal·lació, és més ordenat, perquè si cada veí fa un forat i hi tira un cable, el garatge es converteix en un embolic de cables. De l’altra manera, el veí només tirarà el seu cable per la mateixa safata que els altres", afegeix Peio Mendia, tresorer del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya. El muntatge individual pot costar entre 1.000 i 2.500 euros, incloent-hi el wallbox, cablejat, proteccions, instal·lació i legalització. El preu varia depenent del recorregut del cablejat i la dificultat de l’obra. La preinstal·lació, per a una comunitat d’uns 50 propietaris, pujaria a entre 10.000 i 20.000 euros depenent també de la complexitat.
En les dues opcions hi ha hagut subvencions estatals que cobreixen fins al 80% de la instal·lació. Segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, s’han donat 13,1 milions d’ajuts a un total d’1.187 preinstal·lacions a Espanya gràcies als plans Moves II i Moves III [de l’any 2020 a 2024]. La comunitat amb més ajuts va ser Catalunya, amb 488, seguida de lluny per Madrid (227). En aquests mateixos plans es van donar 194 milions de subvenció a 145.532 punts de recàrrega de particulars.
"En el 30% de les comunitats es posa la preinstal·lació; surt com a 150-200 euros per veí", precisa Mendia, que és diàfan sobre les reticències dels veïns a posar carregadors: "Estan obligats a acceptar-los". A més, als edificis de nova construcció ja és obligatori que estigui feta la preinstal·lació.
L’elecció d’un sistema o un altre és, mentrestant, motiu de disputa habitual. "A l’edifici de la meva mare es va votar a favor en assemblea de fer una preinstal·lació per a tothom argumentant que era pel futur. Ens gastarem uns diners per fer una obra que, de 38 cotxes, n’hi ha només un que es vol posar elèctric. No ho veig clar. Ho hem pagat entre tots", protesta el Manuel sobre el que va passar a la comunitat de la seva mare a Barcelona.
L’aspecte de seguretat també és objecte de disputa, ja que els incendis originats en cotxes elèctrics, segons fonts de bombers consultades, "són més virulents i difícils d’apagar". "S’estan fent moltes proves per mirar de millorar-ne l’extinció, perquè cal molta aigua", assenyalen fonts del cos. "La instal·lació ha de complir els requisits tècnics aplicables. Davant d’un eventual incendi, caldria determinar on es va originar el problema –si al vehicle, al carregador o a la mateixa instal·lació elèctrica– i, a partir d’aquí, analitzar les possibles responsabilitats i la cobertura de les pòlisses. Per això, és recomanable que les comunitats revisin amb la seva asseguradora que la cobertura s’hi adapta adequadament", apunta Jaime Fortuny, lletrat de Vilches Abogados, on cada vegada reben "més consultes" sobre carregadors en comunitats.
Garatges de mancomunitats
De la mateixa manera, també estan sorgint problemes en garatges independents, de mancomunitats, que no estan vinculats a cap edifici, com els que tenen nombrosos ajuntaments d’Espanya en què es fan concessions plurianuals per a residents (a Barcelona, es calcula que hi ha al voltant de 415 pàrquings d’aquest tipus). En aquests garatges no hi ha una sala de comptadors.
"Hi ha casos en què els usuaris connecten el carregador al de la comunitat, que no té capacitat per a diversos punts de recàrrega", assenyala Inés Jaén, directora de màrqueting de Chargeguru, una empresa especialitzada que assumeix el cost de la instal·lació i ja treballa per a diverses administracions. "Si la junta ho aprova, invertim en el quadre elèctric, les safates de cablejat i obrim un comptador únic per a la recàrrega, que està connectat a tots els comptadors individuals. A ells els cobrem pel consum que tinguin i un fee mensual de 20 euros. El nostre model és com una subscripció a Netflix", afegeix.
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