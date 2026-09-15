Cistella de la compra
Els aliments frescos i els complements dietètics omplen els rebosts en la tornada a casa després de les vacances
El consum de llegums pujarà aquest setembre un 36%, el de carn ho farà un 10% i el de suplements com el magnesi o el ferro, un 65%, segons la patronal de supermercats Asedas
L’operació rebost serà més cara aquest 2026: les patates pugen a l’agost un 14% i els macarrons, un 3%
María Jesús Ibáñez
Tornar a omplir la nevera i reposar els aliments bàsics a les rebostos. La tornada a casa després de les vacances implica afrontar l’anomenada «operació rebost», és a dir, fer una compra general abans de reprendre la rutina laboral i la tornada a l’escola. Es tracta, segons informa l’Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas), que agrupa 20.000 establiments comercials, del «canvi d’hàbits de consum més important de l’any», per al qual el sector fa dies que es prepara, sobretot des del punt de vista logístic.
El final dels menjars informals de l’estiu i la tornada a la cuina més tradicional i d’ingredients, assenyala Asedas, «situa els llegums al podi del consum, amb increments al setembre de l’ordre del 36%», segons les seves previsions. Juntament amb aquests productes, la demanda d’algunes verdures, com les diferents varietats de cols, pot arribar a augmentar més d’un 50%, mentre que en el cas de les patates s’estima un increment de les vendes del 15%.
Com ja s’ha anat apuntant en els darrers anys, la patronal dels supermercats posa en relleu «l’augment del consum de complements dietètics, que incrementen la demanda un 65% al setembre», un mes en què la tornada a la feina i la represa de l’agenda d’hivern animen moltes persones a buscar el suport de complements de magnesi, ferro i altres suplements.
La tornada als plats més elaborats també es reflecteix a les carns, el consum general de les quals se sol incrementar un 10%, i en el peix fresc i congelat, amb un augment del 5,5%. Arriben també les mandarines primerenques, el raïm o les peres. Com a ingredient per acompanyar les elaboracions, l’oli puja el seu consum un 2% al setembre; especialment el de gira-sol, amb un 6%. Altres productes bàsics ressenyables són les farines i sèmoles (+ 14%), el sucre (+ 12 %) i la llet (+ 4%).
Patates, peres i macarrons, més cars
Aquest any, la pujada de setembre estarà marcada per l’augment del preu de productes com les patates i la pasta de macarrons, que a l’agost s’han encarit un 14% i un 3%, respectivament. S’hi afegeixen els ous, que l’últim any acumulen un increment de preu de gairebé un 9%.
En concret patates, amb una pujada mitjana del 14%, i macarrons, amb un 3%, són, juntament amb les peres conference, que s’encareixen en un 3,2%, els bàsics que més han pujat als grans supermercats durant el mes d’agost, segons un estudi elaborat per Facua-Consumidors en Acció després d’analitzar els preus a vuit cadenes de supermercats.
En l’últim mes, la malla de patates ha registrat un increment mitjà del 14%, amb una pujada especialment destacada a Hipercor, on la malla de cinc quilos ha passat dels 5,99 euros del juliol als 7,75 euros de l’agost, un 29,4% més. El quilo de peres conference costa un 3,2% en les últimes setmanes, amb un repunt del 20,3% als supermercats Carrefour, després de passar de 2,12 euros al juliol a 2,55 euros a l’agost. Els dos casos s’expliquen, sobretot, per les males collites que hi està havent aquest any. Les patates noves arriben a Espanya eminentment de França, un país que registrarà un descens de producció del 23%, en una de les seves pitjors collites en anys. Les peres, per la seva banda, han vist també minvada la quantitat per culpa de les onades de calor.
Durant aquest mateix període també s’han incrementat els preus de l’oli de gira-sol (2,8%), les taronges (2,5%), l’enciam iceberg (2,4%), la farina de blat (1,8%), la farina de blat (1,3%), l’arròs rodó (0,2% ) i les pomes golden (0,2%). Per contra, entre els aliments que han reduït el seu preu mitjà a l’agost en comparació amb el mes de juliol hi ha les llimones (- 4,2%), les pastanagues (- 4,2%), l’oli d’oliva verge extra (- 6%) i el raïm blanc sense llavors (- 18%).
En un moment en què, a més de l’operació rebost, es concentren altres despeses com el material escolar, el transport o les activitats extraescolars, els experts recomanen planificar bé la cistella de la compra, «comparant la relació qualitat-preu i seleccionant de manera estratègica les marques que poden ajudar a contenir la despesa recurrent al supermercat», assenyala Alejandro Alegret, coautor de l’informe ‘Marques blanques: símbol del consum intel·ligent’, elaborat per B. «I aquí són clau –subratlla Alegret– les marques de distribució o marques blanques, sobretot en aliments envasats, lactis i postres».
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