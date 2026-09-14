NEOBANCS
Revolut supera els set milions de clients a Espanya i s’acosta als grans bancs en el ‘top 4’
El neobanc britànic, que ha sumat un milió de clients des del gener, es col·loca per darrere de CaixaBank, el Santander i el BBVA
Jaime Mejías
El neobanc britànic Revolut, que acumula ja més de 80 milions de clients a escala mundial, ha anunciat que ha superat els set milions de clients a Espanya, i ha convertit el mercat espanyol en el tercer per nombre de clients per a la companyia, per darrere del Regne Unit i França. Així, el neobanc ha aconseguit impulsar-se fins al top 4 de bancs per clients al país, després de les tres grans entitats cotitzades: CaixaBank (19 milions de clients), Santander (15 milions) i BBVA (11 milions).
A través d’un creixement sostingut, a través del qual guanyen una mitjana de 200.000 clients al mes, Revolut ha arribat a una penetració del 15% en el mercat bancari espanyol. Desglossant una mica més, l’entitat afirma que «un de cada tres joves espanyols d’entre 25 i 34 anys» ja té un compte al seu banc. A aquest ritme, els màxims dirigents de l’entitat a Espanya ja pensen en el doble dígit: els 10 milions de clients.
Un creixement del 62% anual en dipòsits
Els dipòsits també van molt bé. Segons les últimes dades publicades pel Banc d’Espanya,el creixement anual és del 62%, amb prop de 1.800 milions d’euros addicionals dipositats en tan sols 12 mesos. Pel que fa als comptes remunerats, són 3.200 milions d’euros, un 80% més que fa un any, els que Revolut custodia sota aquest instrument financer, un dels seus ganxos més grans per captar i fidelitzar clients. Els clients amb nòmina, indicatiu clàssic de tenir la categoria de banc principal, han crescut un 60% l’últim any.
Santiago Pérez Olano, que des del febrer pilota les operacions de Revolut –tot i que el seu nomenament no es va oficialitzar fins al mes d’agost passat– emfatitza que Espanya «s’ha convertit en un dels mercats més importants del món per a Revolut», però creu que el recorregut és encara més gran. «Hem demostrat que podem créixer a gran velocitat; ara volem demostrar la profunditat a què pot arribar al nostre model. Volem que Revolut sigui el lloc on els nostres clients gestionin els seus diners cada dia, construeixin els seus estalvis, inverteixin, viatgin i, cada vegada més, desenvolupin també els seus negocis. Aquesta és l’escala de la nostra ambició a Espanya», planteja el directiu.
Plans de telefonia
El cert és que Revolut és un banc, però la seva ambició no és oferir només productes bancaris. Els plans del neobanc britànic passen per començar a oferir en el futur pròxim plans de telefonia propis, emulant una operadora clàssica, que es podran pagar amb els punts de fidelització que genera cada compra. Per a això, la ‘fintech’ s’ha aliat amb un proveïdor de serveis telefònics, tot i que el nom encara no ha transcendit.
Una vegada consolidat un creixement salvatge en nombre de clients –el 9 de gener acabaven de superar els sis milions, és a dir, un milió addicional en vuit mesos–, el neobanc pretén aprofundir en la fidelització, apostant per premiar aquells perfils en què troben més popularitat. Posen l’exemple dels joves entre 18 i 24 anys, en edat universitària, per als quals Revolut pot arribar a ser la seva primera relació bancària. Ben aviat, avancen fonts del neobanc, presentaran un producte dirigit específicament a aquesta franja.
La IA entra a la banca
Malgrat l’evident transició a la banca més pura i dura, Revolut no deixa de ser una ‘fintech’, terme integrat a parts iguals per finances i tecnologia. Aquesta segona pota es materialitza en AIR, sigles d’‘AI by Revolut’, l’assistent d’IA personalitzat que va llançar el banc a principis d’aquest mes. Es tracta d’una eina capaç d’analitzar de manera personalitzada les despeses de cada persona, cancel·lar subscripcions o confeccionar plans d’estalvi. El neobanc creu que assistents d’aquestes característiques representen «el futur del sector bancari», actuant com una espècie de company de viatge.
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