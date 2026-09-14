Vida rural
Jennifer (43 anys) va deixar per amor un despatx d’advocats a Barcelona per ser professora de pilates pels pobles: «Una de les coses que més m’agrada és la qualitat de vida amb els nens»
La vida de la barcelonina en una petita localitat rural de Toledo «ha fet un gir total»: «M’he fet al poble com si visqués aquí de tota la vida»
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Andrea Valenzuela García
Cada vegada són més les persones que deixen enrere el ritme frenètic de les grans ciutats per tenir una vida més calmada en petits pobles rurals pràcticament aïllats.
La Jennifer n’és una: ha passat de viure a la ciutat de Barcelona a mudar-se a un poble a Toledo, concretament a Cuerva, una petita localitat d’aproximadament 1.200 habitants que es troba a uns 30 minuts de la ciutat de Toledo i a una hora de Madrid.
En l’actualitat de Jennifer ja no encaixa l’estrès que se sol donar als llocs massificats, ja que la qualitat de vida que ara té l’ha conquerit per complet i la barcelonina té clar que no tornaria a la seva rutina anterior.
«La vida m’ha fet un gir total»
La Jennifer, amb 43 anys, ha viscut 33 anys a la capital catalana, on «treballava en un bufet d’advocats, organitzant esdeveniments i gestionant empreses i, en el meu temps lliure, era model», confessa en el programa ‘Yo me quedo aquí’ del mitjà públic Castilla-La Mancha Media.
Per tant, fa 10 anys que viu a Castella-la Manxa: «Ara, la vida m’ha fet un gir total, soc instructora de pilates i de classes dirigides a Cuerva i als pobles del voltant».
La decisió que la va portar a anar-se’n tan lluny de Barcelona va ser per amor, ja que ha confessat que en una de les ocasions en què va viatjar a la capital toledana per visitar una cosina va conèixer el que ara és el seu marit, amb qui va decidir mudar-se malgrat que, per a ella, el canvi és molt gran.
En una empresa
D’aquesta manera, quan es va traslladar a viure a Toledo, la Jennifer va entrar a treballar en una empresa dedicada a la formació de pilates, al departament de màrqueting.
Per entendre el producte i poder ajudar el client necessitava formar-se. «Aquesta formació em va portar a fer unes pràctiques i em va portar a voler seguir amb el pilates i, sense adonar-me’n, de sobte, em va ploure l’oportunitat de fer classes de pilates», explica al mateix mitjà.
Més qualitat de vida
Així, avui recorre localitats com Pulgar, Layos, Noez i Totanés portant el ball, el pilates i la gimnàstica activa a persones grans i petites, evitant que hagin de desplaçar-se a la ciutat.
Mare de dos fills, defensa que als pobles hi ha oportunitats reals i una comunitat que cuida dels seus.
En aquest sentit, la barcelonina està completament satisfeta de la decisió que va prendre per l’actual estil de vida a Cuerva. I més, explica, tenint dos fills, ja que «una de les coses que més m’agraden del poble és la qualitat de vida amb els nens. A la ciutat tardes per arribar a tots els llocs i no tens vida social. Aquí, soc molt feliç, això m’encanta, m’he fet al poble com si visqués aquí de tota la vida».
«Les classes de la Jenni em donen vida»
A més, tots els veïns del poble estan encantats amb les classes de pilates de la Jennifer, especialment el seu públic d’entre 50 i 87 anys, que han reconegut que les classes de la Jenni els donen vida, els fan sortir de casa, rejovenir, espavilar…».
No obstant, als senyors grans no només els agraden les classes dirigides, sinó el fet que els ajuntaments d’aquests petits pobles hagin pres la iniciativa d’incloure espais dedicats a l’activitat física. «Si no els pobles estan morts, amb això fan sortir la gent», comenta un d’ells.
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