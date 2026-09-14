Dret laboral
Ignacio de la Calzada, advocat: «Fer servir el mòbil durant la jornada ja pot ser una falta laboral»
La modificació de l’acord estatal d’hostaleria introdueix noves conductes sancionables relacionades amb telèfons i xarxes socials
Patricia Páramo
El telèfon mòbil forma part del dia a dia de pràcticament qualsevol treballador. Actes tan comuns com consultar WhatsApp, respondre una trucada o mirar una xarxa social durant uns segons poden semblar una cosa sense importància, però fer-ho durant la jornada laboral no sempre està permès. Les empreses poden establir límits al seu ús, sobretot quan afecta l’atenció al públic, la productivitat o el compliment de les funcions de l’empleat.
La qüestió cobra ara una rellevància especial per als qui treballen en bars, restaurants i hotels. I és que una modificació recent de l’Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería ha actualitzat el règim disciplinari del sector i incorpora expressament noves conductes relacionades amb el mòbil, les xarxes socials, les gravacions amb uniforme d’empresa i els sistemes de registre de jornada. Així, els treballadors d’aquest sector han d’estar més atents que mai al canvi de normativa i saber quins límits hi ha al seu lloc de treball per fer servir els mòbils.
Canvis en la normativa
L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ha advertit sobre aquests canvis. «Si treballes en bars, restaurants o hotels, compte, perquè fer servir el mòbil durant la jornada ja pot ser una falta laboral», explica. Entre les noves conductes incloses hi ha fer servir el telèfon mòbil, les xarxes socials o altres dispositius electrònics durant la jornada sense autorització de l’empresa, tret que hi hagi una situació d’emergència.
«Això no significa que per mirar el WhatsApp durant el temps de treball et puguin acomiadar automàticament», aclareix De la Calzada. L’ús no autoritzat del mòbil està previst inicialment com a falta lleu, i per imposar una sanció s’han de tenir en compte factors com la gravetat dels fets, la seva reiteració, les circumstàncies concretes i el principi de proporcionalitat.
Xarxes socials i uniformes
Els canvis afecten també les xarxes socials i les gravacions. El nou règim considera falta greu aparèixer voluntàriament en continguts publicats a les xarxes socials portant l’uniforme de l’empresa sense comptar prèviament amb el seu consentiment. A més, s’incorporen com a conductes sancionables determinats incompliments relacionats amb el control horari, la gravetat dels quals pot augmentar si es repeteixen.
Una altra de les novetats afecta les publicacions contra la mateixa companyia. El règim disciplinari inclou entre les faltes molt greus la difusió a les xarxes socials de continguts que puguin difamar l’empresa o la marca, tot respectant sempre els drets fonamentals del treballador. Això significa que no qualsevol crítica es pot castigar automàticament: caldrà valorar què s’ha publicat, el context, les expressions utilitzades i les possibles conseqüències per a l’empresa.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- De la carretera als ruscos de l'Empordà: Marc Arumí va deixar el camió per viure entre 50.000 abelles
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern