Mòbils sense addiccions
Balance Phone fa el salt a les famílies després de vendre 14.000 unitats: «Volem ser molt més que un ‘smartphone’ diferent»
La ‘start-up’ barcelonina reforça la seva estratègia de creixement amb el llançament d’una plataforma gratuïta d’acompanyament a pares i aspira a superar els 20.000 usuaris aquest any
Així es Balance Phone, el mòbil que neix a Barcelona que bloqueja les xarxes socials per lluitar contra l’addicció
Sabina Feijóo Macedo
Quan Albert Beltran i Carlos Fontclara (els dos de 26 anys) van fundar Balonce Phone el març del 2024, ho van fer pensant en adults que, com ells, començaven a estar farts de l’‘scroll’ infinit i volien un mòbil sense xarxes socials, estríming, apostes o qualsevol altra aplicació dissenyada per enganxar l’usuari. Any i mig després, aquesta premissa s’ha quedat petita. La companyia barcelonina, després d’haver superat els 14.000 dispositius venuts a més de 50 països, es proposa deixar de ser un desenvolupador de ‘software’ per convertir-se també en un acompanyant de les famílies en el moment d’atorgar el primer ‘smartphone’ als seus fills.
«Fins ara moltes persones ens coneixien perquè fèiem un ‘smartphone’ diferent. A partir d’ara volem ser molt més que això i volem convertir-nos en una marca que també acompanya les famílies durant tot el procés de decisió», resumeixen els fundadors.
Dels 14.000 dispositius, la meitat ja són de famílies
D’aquests 14.000 usuaris,12.000 corresponen a la venda del dispositiu físic –que no deixa de ser un telèfon Samsung amb el sistema operatiu propi preinstal·lat, amb qui van arribar a un acord– i 2.000 a la modalitat de ‘software’, pensada per a qui ja té un Samsung i vol convertir-lo en un Balance sense comprar un terminal nou. Aquesta segona via, llançada fa una mica més d’un any, «cada vegada és més important» en el negoci, assegura Beltran a EL PERIÓDICO, i ja suposa el 20% de les unitats.
No obstant, la decisió d’orientar la seva palanca de creixement cap al nucli familiar ve després d’adonar-se que el 50% de les seves vendes ja provenen de pares i mares que compren el dispositiu per als seus fills. «Molt ràpidament vam començar a veure la profunditat del problema. L’impacte és molt més gran amb algú que no té el criteri per discernir què és perillós i què no», explica Beltran. L’altra meitat de clients continuen sent els anomenats «minimalistes digitals» o adults que busquen desconnectar de la pantalla.
Per això neix la plataforma que la companyia ha presentat aquesta setmana. Es tracta d’un espai gratuït, de moment pensat per a progenitors, tot i que no descarten incloure una interfície orientada als menors, que ofereix múltiples guies per abordar la conversa del primer mòbil, un qüestionari per valorar si el fill o la filla està preparat, i un «Phone Agreement», una espècie de contracte o acord simbòlic pensat perquè pares i fills pactin els límits establerts.
L’oferta la completa la ‘Balance University’, que recopila continguts audiovisuals amb psicòlegs i pediatres, i es recolza en convenis amb Attendis i amb l’Affac, la federació d’associacions catalanes que representa prop de 600.000 famílies i més de 700.000 alumnes. «No volem perdre clients per falta d’informació, i tot i que a Espanya hi ha cada vegada més consciència, molts pares no dimensionen el problema fins que se’ls explica», assenyala Beltran. Una de les primeres dades que ja demostren l’interès darrere d’aquesta proposta és un test que van llançar per valorar si un menor està preparat per rebre el seu telèfon mòbil i escapar del consens, cada vegada més fràgil, que és l’edat la que ha de valorar aquesta decisió. De moment, ja ha rebut més de 3.500 respostes en tres setmanes.
El Regne Unit copa la meitat de les vendes
Si bé Balance Phone no desglossa la seva facturació, segons els preus públics amb què surten a la venda (290 euros el dispositiu més econòmic, tot i que ofereixen models més avançats per 400 o 600 euros, i 79 euros anuals el ‘software’), els seus ingressos per ‘hardware’ (dispositius) estarien per sobre dels 3,3 milions d’euros des del seu llançament, als quals se sumarien prop de 160.000 euros anuals en subscripcions. Beltrán sí que avança que l’objectiu és acabar l’any superant els 20.000 dispositius venuts, després de multiplicar per cinc l’activitat respecte a l’any anterior.
De moment, la meitat de les vendes procedeixen del Regne Unit, on la companyia compta amb el suport de Smartphone Free Childhood, el moviment britànic contra el mòbil primerenc que reuneix 350.000 famílies i està present en 11.500 escoles. «Al Regne Unit es va tocar fons abans. Van ser més liberals donant aquest primer mòbil, van veure abans les conseqüències i es van conscienciar abans. Per cada mòbil que venem a Espanya, en venem tres al Regne Unit, gairebé sense haver fet res allà», cosa que explicaria el perquè del seu èxit allà.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
- L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
- Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
- Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
- Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
- Àngela Domènech: Figueres mereix una alternativa útil
- La tornada de Ramon Pellicer i l’adeu de Marc Ribas marquen la nova temporada de 3Cat