Economia de Prop
Viatjar a l'estranger amb seguretat i sense imprevistos: aquestes són les millors targetes sense comissions
Els experts subratllen la importància de disposar de més d'una forma de pagament per reduir riscos i optar per targetes sense comissions a l'estranger
Anar de vacances sense sobresalts financers requereix planificació i prioritzar el pressupost per damunt de la destinació
Pagar o treure diners quan es viatja a l'estranger, especialment fora de la zona euro, sol implicar comissions per canvi de divisa i retirades d'efectiu. Uns costos que tendeixen a acumular-se durant el viatge i que poden encarir inesperadament les vacances amb aquestes despeses imprevistes. Per això, abans de marxar de vacances a l'estranger convé consultar amb l'entitat bancària les comissions aplicables a l'ús de la targeta al país de destinació i explorar les alternatives que permeten pagar i treure diners sense comissions.
El 2025, l'ús de l'efectiu a Espanya continuava sent el principal mitjà de pagament per al 57% dels consumidors en les seves compres en establiments físics, segons dades del Banc d'Espanya, tot i que el seu ús va disminuir respecte del 2024. Diferent és la situació quan es viatja a l'estranger. Segons un estudi de YouGov del 2023, el 74% dels enquestats pensaven utilitzar la targeta en el seu següent viatge internacional; un 39% la targeta de crèdit i un 35% la de dèbit, mentre que el 41% optava per l'efectiu i la resta per altres opcions com la targeta prepagament.
Fer servir la targeta, la millor opció
L'ús de la targeta, acceptada a la majoria de comerços del món, "és la millor opció per pagar en viatges o estades a l'estranger per seguretat, per preu, per versatilitat i per facilitat d'ús", recomana l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que puntualitza que "sempre cal portar una mica de diners en efectiu". Tot i això, s'aconsella utilitzar les targetes sempre que sigui possible per pagar compres i serveis, amb l'objectiu de limitar els riscos que comporta portar grans quantitats de diners a sobre.
Els experts també subratllen la importància de disposar d'alternatives —com ara portar més d'una targeta, combinar targeta física i pagament mòbil o combinar targeta de crèdit i prepagament— per reduir riscos i protegir-se davant del frau i d'incidències que poden sorgir, com ara bloquejos, pèrdues o manca d'acceptació en determinats comerços i destinacions.
Targetes sense comissions
Quan es viatja fora de la zona euro, també a països europeus com el Regne Unit o altres que mantenen la seva pròpia moneda, com Bulgària, Txèquia, Dinamarca, Hongria, Polònia, Romania o Suècia, l'ús de la targeta sol estar gravat amb comissions que poden arribar al 3% per canvi de divisa i fins al 5% per retirada de diners en un caixer, fet que pot suposar un sobrecost de fins al 8%.
Tot i això, és possible trobar targetes sense comissions, una opció cada vegada més recomanable a l'hora de viatjar. Una d'elles és la d'Imagin, vinculada al Compte Imagin, un compte en línia gratuït sense necessitat de complir requisits. Amb totes les seves targetes (dèbit, crèdit, MyCard i prepagament), clients i nous clients, sense límit d'edat, no han d'abonar comissions ni pel canvi de divisa ni per la retirada d'efectiu a l'estranger, independentment de l'import que es gasti o es retiri del caixer.
"La gran avantatge és la tranquil·litat que suposa per al client marxar de viatge i poder utilitzar la mateixa targeta que fa servir en el seu dia a dia", explica Xavier Lázaro, Head of Growth i Vinculació d'Imagin, que destaca el fet d'eliminar una de les moltes preocupacions que sorgeixen a l'hora d'organitzar un viatge. La targeta Imagin tampoc cobra comissions per treure diners a dèbit en caixers de fora d'Espanya, tot i que adverteixen que el caixer utilitzat pot aplicar la seva pròpia comissió.
Altres entitats, com Trade Republic, MyInvestor o Revolut, també ofereixen targetes sense comissions, encara que amb limitacions. Trade Republic ofereix una targeta de dèbit virtual sense comissió per retirada si es treuen més de 100 euros per operació. En el cas de MyInvestor, l'exempció de comissions només s'aplica a una operació al mes. Revolut aplica comissions de l'1% durant el cap de setmana per als usuaris sense subscripció de pagament (sense comissions fins a 1.000 euros al mes de dilluns a divendres).
Targetes específiques per viatjar
L'augment del turisme internacional, la digitalització dels pagaments i la diversificació dels serveis financers han impulsat el desenvolupament de targetes específiques per viatjar, una opció orientada a respondre a tres reptes importants: els costos associats a l'ús de la targeta a l'estranger, la gestió i el control del pressupost i la seguretat davant d'incidències.
Més enllà de l'absència de comissions, disponible també en algunes targetes convencionals, aquestes targetes incorporen eines útils com els sistemes de prepagament, que permeten limitar la despesa a una quantitat prèviament definida. Això també afegeix una capa extra de seguretat en operar amb saldos limitats o incorporar controls addicionals, i poden ser una bona opció com a segona forma de pagament.
Les targetes prepagament, com la MoneyToTravel de CaixaBank, permeten integrar diferents elements del viatge en un únic producte, afegint assegurances d'assistència en viatge o serveis addicionals com solucions de connectivitat o accés a sales VIP en determinades situacions.
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