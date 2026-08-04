Mercat laboral
La regularització d'immigrants de Pedro Sánchez porta l’ocupació a un rècord de 22,5 milions
L’augment dels treballadors estrangers impulsa l’ocupació fins a un nou rècord al juliol, mentre l’atur creix en 19.517 persones
Monique Zamora Vigneault
El mercat laboral espanyol va sumar 41.727 afiliats al juliol i va superar per primera vegada els 22,5 milions de cotitzadors, mentre que l’atur registrat va despuntar en 19.517 persones, cosa que implica el seu repunt més gran en aquest període de l’any en més d’una dècada, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball.
L’impacte de la regularització extraordinària d’immigrants ja es reflecteix amb claredat en les dades d’ocupació. A 30 de juliol, un total de 262.475 persones estrangeres acollides al procés extraordinari constaven d’alta a la Seguretat Social, segons dades del Ministeri d’Inclusió. Més de vuit de cada deu estaven afiliats al règim general, mentre que només un 4,8% cotitzava com a treballador autònom.
Les xifres arriben després que l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) situés la taxa d’atur en el 9,87% al tancament del segon trimestre, el seu nivell més baix des del 2008, mentre que la població activa va arribar al rècord de 25,27 milions de persones.
El mes de juliol és, a més, un mes condicionat per l’auge del treball estacional. La temporada turística sosté la contractació en l’hostaleria i altres activitats vinculades a l’oci, mentre que el final del curs escolar sol provocar baixes en sectors com l’educació.
[Notícia d’última hora, hi haurà actualització ben aviat]
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