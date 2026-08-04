Energia
Les onades de calor disparen el consum de llum al seu nivell més alt des del gener del 2008
La demanda elèctrica nacional va augmentar al juliol un 3,5% respecte al mateix mes de l’any anterior
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Sara Ledo
La calor històrica de juliol no només ha batut rècords de temperatura. També ha disparat el consum d’electricitat. El que ha estat el mes més calorós a Espanya des del 1961, segons l’Aemet, va situar la demanda elèctrica nacional en el seu segon nivell més alt des que hi ha registres (2007). Només el supera el màxim assolit el gener del 2008, just abans de l’esclat de la crisi financera, d’acord amb les dades de Red Eléctrica.
La principal explicació és l’ús massiu d’aparells d’aire condicionat i una activitat industrial encara elevada abans de l’aturada vacacional. Quan les temperatures es disparen, llars, oficines, comerços i indústries recorren a aquests equips per combatre la calor. Molts es mantenen encesos durant hores i al funcionar amb electricitat disparen la demanda elèctrica a màxims durant les onades de calor.
És poc probable que l ’agost superi aquest rècord, fins i tot si la calor persisteix. La raó és que l’agost té 30 dies, un menys que juliol i que gener, per la qual cosa acumula menys hores de consum elèctric.
En concret, al juliol la demanda elèctrica va ser de 25.144 gigawatts hora (GWh), un 6,9% superior a la del mateix mes del 2025 i amb prou feines un 2,3% inferior als 25.742 GWh registrats fa 18 anys, el gener del 2008. Si es descompten els efectes de temperatura i laboralitat, la demanda nacional va augmentar un 3,5% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Es tracta d’un gran avenç si es té en compte la tendència dels últims anys. La demanda d’electricitat a Espanya amb prou feines ha crescut un 2,7% i un 0,9% el 2024 i 2025, respectivament, després que després de la crisi energètica caigués el 2023 al seu nivell més baix de les últimes dues dècades. En els set primers mesos del 2026, Espanya ha registrat un creixement del 2,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Si es descompta els efectes de la diferència de calendaris entre exercicis i de la diferent evolució de les temperatures l’avenç va ser de l’1,5%.
Un dels motius que fa que la demanda creixi menys del que solia fer-ho fa uns anys és l’ autoconsum perquè el temps que el consumidor utilitza l’energia que genera a les seves pròpies plaques, no s’alimenta d’aquella que ve de la xarxa elèctrica. Al juliol, Red Eléctrica estima que les instal·lacions d’autoconsum han generat 1.654 GWh, cosa que representa el 6,5% de la demanda total.
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