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L’Ibex té combustible per superar els 20.000, però consolidar-los dependrà del petroli, la banca i Wall Street
Els sòlids resultats de la gran banca impulsa l’Ibex, tot i que la guerra a l’Iran, la política monetària i Wall Street amenacen de frenar el seu recorregut alcista
Monique Zamora Vigneault
A l’Ibex 35 n’hi ha hagut prou amb l’impuls dels resultats empresarials de la gran banca (el BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter) per apujar el llistó. El parquet espanyol ha donat la benvinguda al mes d’agost firmant nous màxims històrics després de conèixer que les cinc entitats financeres de més pes de l’economia espanyola van obtenir un benefici conjunt de 19.803 milions d’euros durant la primera meitat de l’any, una xifra rècord. Això ha portat l’índex a prémer l’accelerador i a tocar els 20.000 punts per primera vegada en la seva història.
Els analistes consultats per EL PERIÓDICO veuen recorregut alcista per a l’índex espanyol, que acumula una revalorització del 38% aquest any, tot i que adverteixen que la borsa s’enfrontarà a tres llasts a mitjà termini: la guerra a l’Iran, la política monetària als Estats Units i el comportament de Wall Street, el gran far de la borsa europea. Aquest còctel de riscos podria frenar en sec el camí de l’índex espanyol, que encapçala el ral·li més gran dins dels referents del Vell Continent l’any.
El comportament del selectiu supera fins i tot el de l’índex paneuropeu Euro Stoxx 50, que acumula una revalorització del 22% en el que va d’any, així com el de les borses de París (+12,9%), Frankfurt (+9,4%), Londres (+19%) i Milà (-0,27%).
Petroli: el termòmetre de la borsa europea
El factor més determinant, segons el consens dels estrategs, és el petroli. Com és habitual, l’alleujament temporal de les tensions al Pròxim Orient ha tornat l’optimisme al parquet. El replegament del cru aquest dilluns ha tornat a impulsar les compres al palau de la Borsa.
Segons Víctor Alvargonzález, fundador de Nextep Finance, els índexs europeus estan molt condicionats pel desenllaç de la guerra a l’Iran. Segons el seu parer, l’evolució del petroli actua com un termòmetre del risc per al mercat. En aquest sentit, un encariment prolongat del cru perjudica la competitivitat europea i pot alimentar la inflació, cosa que donaria lloc a més pujades de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE). El recorregut de l’Ibex dependrà, per tant, en gran mesura de com evolucioni l’escenari geopolític. Amb tot, no recomana recollir beneficis mentre es mantingui intacta la tendència alcista.
Banca: el motor que comença a ser una exigència
Més enllà de la geopolítica, els comptes dels pesos pesants de l’índex són clau. Els analistes de XTB recalquen que el gran motor de les alces recents de l’índex espanyol continua sent els beneficis empresarials del sector bancari, i al complir un altre rècord aquest semestre, els inversors han tornat a reprendre la gana de risc.
No obstant, des de la casa d’anàlisi adverteixen que per mantenir aquest impuls, serà necessari continuar batent les seves pròpies fites i mantenen una visió «constructiva». «Pensem que mantenir cotitzacions clarament per sobre d’aquest nivell [dels 20.000 punts] exigirà una millora addicional dels beneficis empresarials, especialment en el sector bancari, on el consens manté unes expectatives que considerem massa optimistes», explica.
En aquesta mateixa línia, Nuria Álvarez, analista financera de Renta 4, també manté la cautela. «Recomanem no perseguir uns màxims que depenen d’una concentració de pujades en molt pocs valors i sectors», explica Álvarez, tot i que desplaça el focus cap al panorama internacional.
Wall Street: la brúixola d’Europa
Els índexs de Wall Street continuen marcant el rumb dels mercats financers: quan canvien de direcció, la resta de places borsàries acostumen a seguir-los. A més de marcar el ritme borsari, un altre focus està en la nova estratègia de la Reserva Federal sota el lideratge de Kevin Warsh. L’economista va decidir mantenir els tipus d’interès sense canvis la setmana passada, tot i que el camí per davant queda incert amb una inflació per sobre de l’objectiu del 2%. A més, l’atenció també se centra en la nova estratègia de silenci del president de la Fed i la seva intenció d’acabar amb les rodes de premsa.
«L’estiu pot oferir oportunitats d’inversió, amb un increment de la volatilitat davant un calendari carregat», afegeix Álvarez. Entre les claus de l’estiu, destaquen els resultats d’SpaceX a Wall Street aquest dimarts, els comptes de Nvidia, i la cita anual dels banquers centrals a Jackson Hole, on el mercat buscarà pistes sobre l’evolució dels tipus. A més, recorden els analistes, el nucli fort de l’Ibex compta amb moltes multinacionals amb exposició als Estats Units.
Àsia: el risc de contagi tecnològic
Un altre focus de risc està ubicat a més de 10.000 quilòmetres del palau de la borsa, a Seül. L’índex de referència de Corea del Sud – el Kospi– va arribar a ser un dels mercats més alcistes del món aquest any, seguit per Taiwan. Ara, s’ha convertit en el cor del càstig tecnològic.
L’auge de les companyies de semiconductors com SK Hynix el va convertir en el bressol de les empreses dels microxips durant l’últim any. L’índex va arribar a escalar un vertiginós 187% fins a finals de juny, quan va començar una correcció del 22 % alimentada pels dubtes sobre les elevades valoracions associades a la intel·ligència artificial (IA).
«En el cas d’Àsia, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una correcció», explica Alvargonzález. «El llast a Àsia és la correcció en la cotització de les empreses de semiconductors», conclou. Tot i que l’índex espanyol té una exposició molt menor a la intel·ligència artificial que els mercats de l’Àsia-Pacífic o els Estats Units, una onada de vendes generalitzades en aquestes regions podria acabar contagiant les borses europees. El risc per a l’Ibex no procedeix, per tant, d’una vinculació directa amb la tecnologia, sinó d’una possible onada mundial d’aversió al risc.
¿I per què cauen amb tanta força els índexs asiàtics? La clau rau en el temor que persisteix sobre les elevades valoracions de les empreses vinculades a la IA i en els seus plans de despesa de capital (Capex, en anglès), cada vegada més exigents. Tot i que les empreses han continuat augmentant els seus beneficis, els inversors temen que les enormes inversions necessàries per desenvolupar aquesta tecnologia tardin massa a traduir-se en rendibilitat.
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