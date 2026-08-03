A partir del 4 d’agost
Una vaga indefinida al ‘handling’ de l’aeroport de Barcelona-el Prat amenaça les vacances de dos milions de passatgers
La CGT convoca una aturada a Groundforce, l’empresa del grup Globalia que presta serveis de terra, a partir del 4 d’agost
El Periódico
La secció sindical de CGT a Groundforce, societat del grup Globalia que presta serveis de terra (‘handling’) a l’aeroport de Barcelona-el Prat, ha convocat una vaga indefinida a partir de dimarts vinent 4 d’agost a les 00.00 hores. La vaga, ja registrada, afectarà el personal d’assistència a terra, facturació i embarcament de passatgers i coordinació de vols de l’aeroport, format per 1.179 treballadors, ha informat aquest dijous en un comunicat el sindicat, que compta amb majoria en el comitè d’empresa de la companyia, integrat per 27 delegats. La decisió, segons aquest sindicat, respon a la inacció de la direcció davant el «greu deteriorament» de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral a la base.
«És l’última eina que tenim, l’empresa no veu més que números i nosaltres no veiem més que malalties, són sobretot sobrecàrregues en rampa i en equipatges, així com en passatgers. Hi ha poca gent i cada vegada menys experimentada i hi ha un deteriorament general de condicions de seguretat i prevenció, i de la conciliació», expliquen a Efe fonts del sindicat. Al març, CCOO, UGT i USO van convocar una vaga indefinida en la mateixa companyia, que dona servei d’assistència a terra als aeroports de Barcelona, Madrid, Alacant, València, Palma de Mallorca, Eivissa, Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Bilbao. Efe ha intentat contactar amb Groundforce sense èxit.
11.600 vols afectats
Groundforce va obtenir 12 llicències en l’última adjudicació per al servei d’assistència en terra d’Aena, el setembre del 2023, per als dotze aeroports de més volum de càrrega en els quals opera la companyia a Espanya. Actualment, Groundforce a aerolínies internacionals i nacionals que operen a les dues terminals de l’aeroport barceloní, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, ElAl, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Air China Airlines, Air Transat o Luxair.
Està previst que, des de l’inici de la vaga el 4 d’agost del 2026 i fins al mes de setembre, les companyies ateses per Groundforce a Barcelona programin uns 11.600 moviments, i s’oferiran prop de 2,4 milions de seients. Segons el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, atenent els factors d’ocupació previstos per a aquests mesos, es podrien veure afectats prop de 2 milions de passatgers.
Serveis mínims
Segons la resolució del Ministeri, per a l’operativa comercial ha fixat una protecció del 80% a l’agost i del 77% al setembre per a les connexions de l’aeroport de Barcelona amb territoris no peninsulars o sota obligació de servei públic. En el cas de les rutes internacionals i els vols peninsulars l’alternativa de transport públic dels quals superi les cinc hores, els serveis mínims seran del 58% a l’agost i del 57% al setembre. Per la seva banda, les rutes peninsulars amb una alternativa de transport inferior a cinc hores tindran garantida una operativa del 35% durant el mes d’agost i del 36% al setembre.
La CGT denuncia que l’empresa gestiona l’operativa «sobre mínims», amb càrregues de treball «insostenibles» i una alta rotació de personal que, segons l’organització, genera nivells extrems de fatiga física, estrès i risc d’accidents. «S’hi sumen problemes organitzatius com l’acumulació de tasques simultànies, l’ús abusiu d’hores extraordinàries, la falta de descansos i l’absència de períodes adequats de formació per a les noves incorporacions», ha informat el sindicat.
La CGT ha lamentat els inconvenients que aquesta mobilització pugui generar en el trànsit aeri i els usuaris de l’aeroport, però assenyala que la seguretat i salut a la feina són una cosa imprescindible i que la convocatòria arriba «després de múltiples intents de diàleg sense resposta satisfactòria per part de la direcció».
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