Renovables
Territori impulsa "el camí català" de les energies renovables amb mesures per preservar la biodiversitat
Paneque creu que "la transició energètica i la protecció mediambiental són compatibles"
Aleix Freixas
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque ha anunciat aquest divendres "el camí català" per implementar les energies renovables incorporant-hi mesures per preservar la biodiversitat. Paneque ho ha anunciat des del parc solar que hi ha a Vidreres on han instal·lat basses d'aigua, refugis per a rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Aquest conjunt de mesures s'han recollit en un conjunt de manuals i protocols que estableixen mesures per tal que es garanteixi la protecció de la flora i fauna en instal·lacions d'energies renovables. La consellera ha assegurat que "la transició energètica i la protecció ambiental són compatibles".
El departament ha impulsat "una prova pilot" d'ambientalització al parc solar que té l'empresa pública de l'Energètica a Vidreres. Aquest projecte pilot implica la creació de diferents espais per tal de preservar la biodiversitat. Es tracta de mesures que treballen l'impacte lumínic, impacte paisatgístic, sonor o la gestió de les aigües entre d'altres. L'objectiu és assegurar que els parcs d'energies renovables també són espais amb fauna i flora. Tot aquest conjunt de mesures s'han plasmat en manuals i protocols que "garanteixen la integració ambiental" de les plantes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que són documents "amb rigor i base científica" que permet crear "un model propi" d'implementació d'energies renovables per tal que es tinguin en compte la preservació de la biodiversitat i la integració del territori. Paneque ha detallat que la "claredat dels criteris permet que els promotors facin una millor planificació i les administracions una millor avaluació".
Basses i refugis
En el cas del parc solar de Vidreres, el departament ha creat una bassa per tal que s'incrementi la biodiversitat. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha detallat que són "basses efímeres" per tal que hi hagi més dinamisme en les espècies. També s'han construït refugis de roques per a rèptils i s'han plantat illes de plantes aromàtiques. Vilahur ha defensat que el parc està tancat i això permet plantar algunes espècies de flora amenaçada sense que els senglars se la mengin. A més, suposa un espai perquè puguin reproduir-s'hi petits mamífers i amfibis o també l'avifauna de la zona.
La consellera de Territori ha assegurat que aquesta és "una oportunitat" per tal que Catalunya pugui avançar en la transició energètica al mateix temps que es preserva el territori. Paneque ha insistit que cal "avançar molt més" en la implementació territorial de les energies verdes però volen fer-ho "de la mà d'entitats ambientals del territori i ajuntaments" per tal que hi hagi una millor integració territorial.
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