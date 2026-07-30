Turisme
Habitatges turístics a la Costa Brava: aquesta és la disponibilitat per a l’agost
El litoral gironí manté un nivell elevat de reserves, però registra una caiguda d’1,9 punts respecte de l’any passat
Joel Lozano
A les portes del mes d’agost, la Costa Brava registra una ocupació elevada dels habitatges turístics, tot i que encara conserva una part de l’oferta disponible per a reserves d’última hora. Un estudi de Rentalia, la plataforma de lloguer vacacional d’Idealista, situa en el 85% els allotjaments ja reservats. La proporció és 1,9 punts inferior a la de l’any passat, quan arribava al 86,9%.
L’evolució del litoral gironí contrasta amb la registrada en el conjunt de la costa espanyola. La mitjana estatal de reserves s’enfila fins al 85,5%, un punt més que l’agost del 2025, quan era del 84,5%. La Costa Brava queda, per tant, mig punt per sota de la mitjana i és un dels territoris on l’ocupació retrocedeix.
De fet, Girona presenta la tercera davallada interanual més pronunciada entre les zones costaneres incloses en l’anàlisi. Només la costa de Tenerife, que passa del 75,2% al 72,4%, i la d’Almeria, que baixa del 88,9% al 86,5%, registren un descens superior.
Malgrat aquest retrocés, la disponibilitat d’última hora a la Costa Brava és menor que en altres punts del litoral català. A la costa de Barcelona estan reservats el 77,9% dels habitatges turístics, mentre que a la Costa Daurada la proporció és del 76,7%.
Les taxes més elevades de l’Estat es concentren a Mallorca, on el 99% dels allotjaments analitzats ja estan reservats. A continuació se situen les costes d’Astúries, amb un 95,6%; Menorca, amb un 94,6%; Lanzarote, amb un 93,5%, i la província d’Alacant, amb un 92,2%. A l’altre extrem, la Costa de la Llum de Huelva registra una ocupació del 44,7% i manté una oferta disponible més àmplia.
Rentalia ha elaborat l’estudi a partir dels calendaris de disponibilitat dels habitatges turístics situats a menys de 15 quilòmetres d’una platja espanyola. L’anàlisi també apunta que determinats equipaments tenen una demanda més elevada. El 86,7% dels allotjaments amb aire condicionat ja estan reservats, mentre que la proporció arriba al 85% entre els que disposen de piscina.
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Via: Diari de Girona
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