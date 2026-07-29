Treball
L’atur baixa del 10%, el nivell més baix des del 2008
Catalunya lidera la creació d’ocupació, seguida de les Balears, Andalusia i Madrid
Pablo Gallén
La taxa d’atur es va tornar a situar per sota del 10% al tancament del segon trimestre del 2026 i va descendir fins al 9,87%, el seu nivell més baix des del 2008. El percentatge suposa una caiguda de gairebé un punt respecte al 10,83% registrat entre el gener i el març, segons les dades de l’Enquesta de població activa (EPA). La reducció de l’atur es produeix, a més, en un context de màxims històrics de població activa. Entre l’abril i el juny, el nombre de persones incorporades al mercat laboral va augmentar en 272.700 respecte al trimestre anterior i en 452.500 en comparació amb el mateix període del 2025, fins a arribar a un rècord de 25.274.300 persones.
Malgrat la millora, el descens de l’atur registrat entre l’abril i el juny va ser el més moderat per a un segon trimestre des del 2021, quan l’atur es va reduir en 117.000 persones. La comparació reflecteix que, tot i que la creació de llocs de treball continua elevada, l’augment de la població incorporada al mercat laboral limita parcialment la reducció de l’atur.
El ritme de creació d’ocupació també es manté per sobre del mig milió de llocs de treball anuals. En termes desestacionalitzats, que eliminen els efectes vinculats al calendari i permeten observar millor la tendència estructural, Espanya va arribar a un màxim de 22.669.300 ocupats. Es tracta del sisè trimestre consecutiu en què l’ocupació creix en més de 500.000 persones respecte a l’any anterior.
Les llars
Les llars amb tots els seus membres a l’atur van baixar en 86.500 en el segon trimestre del 2026, un 10,17% menys que en el trimestre anterior, fins a situar-se en 764.200, el seu nombre més baix des del tercer trimestre del 2008. D’altra banda, entre l’abril i el juny, les llars amb tots els seus membres ocupats van augmentar en 228.800 (+1,9%), fins a un total de 12.273.700.
Catalunya va crear 130.800 llocs de treball, un increment del 3,38% respecte als tres primers mesos de l’any, fins a arribar als 3.997.800 ocupats. L’avanç situa la comunitat al capdavant de la creació d’ocupació en termes absoluts, per davant de les Balears, que va sumar 108.000 ocupats; Andalusia, amb 63.400 més, i la Comunitat de Madrid, amb un increment de 62.100. La comunitat catalana va concentrar, per si sola, prop del 27% dels 486.000 llocs de treball generats en el conjunt d’Espanya durant el trimestre.
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