Economia
Catalunya lidera la creació d’ocupació i la reducció de l’atur en el segon trimestre
La comunitat suma 130.800 ocupats i rebaixa en 92.600 el nombre d’aturats, fins a situar la taxa d’atur en el 7,9%, gairebé dos punts per sota de la mitjana espanyola
Pablo Gallén
El mercat laboral català va tancar el segon trimestre del 2026 amb un fort augment de l’ocupació i la reducció més gran de l’atur de totes les comunitats autònomes. Entre abril i juny, Catalunya va crear 130.800 llocs de treball, un increment del 3,38 % respecte als tres primers mesos de l’any, fins a arribar als 3.997.800 ocupats, segons l'enquesta de població activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
L’avenç situa Catalunya al capdavant de la creació d’ocupació en termes absoluts, per davant de les Balears, que va sumar 108.000 ocupats; Andalusia, amb 63.400 més, i la Comunitat de Madrid, amb un increment de 62.100. La comunitat catalana va concentrar, per si sola, a prop del 27% dels 486.000 llocs de treball generats en el conjunt d’Espanya durant el trimestre.
Catalunya es manté a més com la comunitat amb un volum d’ocupació més gran, lleugerament per sota de la barrera dels quatre milions de treballadors i per davant d’Andalusia, amb 3,68 milions, i Madrid, amb 3,63 milions. L’INE destaca en la seva nota que la comunitat va registrar tant l’augment trimestral de l’ocupació com el descens més pronunciat de l’atur.
El nombre d’aturats va disminuir en 92.600 persones, un 21,27% respecte al trimestre anterior, fins a quedar situat en 343.000. La caiguda registrada a Catalunya va representar més del 43% de la reducció total de l’atur a Espanya, on el nombre d’aturats va baixar en 213.300 persones.
Com a resultat, la taxa d’atur catalana va descendir fins al 7,9%. El percentatge suposa una reducció del voltant de 2,2 punts respecte al primer trimestre, quan se situava lleugerament per sobre del 10%, i queda 1,97 punts per sota de la taxa espanyola, que va tancar juny en el 9,87%.
Catalunya presenta així la cinquena taxa d’atur més baixa entre les comunitats autònomes, únicament per darrere de les Balears, amb un 6,11%; el País Basc, amb un 7,11%; Cantàbria, amb un 7,34%, i Madrid, amb un 7,58%. El resultat també deixa la comunitat lleugerament per davant de Galícia, la taxa del qual se situa en el 7,94%.
La població activa supera els 4,34 milions
La millora es va produir malgrat el creixement de la població incorporada al mercat laboral. El nombre d’actius va augmentar en 38.200 persones durant el segon trimestre, un 0,89%,fins a arribar als 4.340.800. L’ocupació va créixer molt per sobre de l’entrada de nous actius, cosa que va permetre absorbir població aturada i reduir amb intensitat la taxa d’atur.
La taxa d’activitat es va situar en el 62,07%,2,78 punts per sobre de la mitjana nacional, que va ser del 59,29%. Catalunya compta amb una població de 16 anys o més de 6.993.400 persones, després d’augmentar en 10.100 durant el trimestre i en 93.500 en comparació amb el mateix període del 2025.
L’evolució interanual també manté un balanç positiu, tot i que més moderat que l’avenç trimestral. En els últims dotze mesos, Catalunya va guanyar 53.100 ocupats, un 1,35%, mentre que la població activa va augmentar en 47.800 persones, un 1,11%. El nombre d’aturats es va reduir en 5.300, un 1,53%, i la taxa d’atur va baixar al voltant de dues dècimes respecte al segon trimestre de l’any passat.
La bretxa de l’atur entre homes i dones es redueix
Per sexes, Catalunya va comptabilitzar al tancament de juny 2.118.400 homes ocupats i 1.879.400 dones amb ocupació. El nombre d’homes a l’atur es va situar en 177.900, mentre que el de dones aturades va quedar en 165.000.
La taxa d’atur masculina va ser del 7,75% i la femenina del 8,07%,una diferència de tot just 0,32 punts. La bretxa és considerablement inferior a la registrada en el conjunt d’Espanya, on la taxa femenina va arribar a l’11,02%, davant el 8,84% dels homes.
Les diferències continuen sent més grans, no obstant, en la participació laboral. La taxa d’activitat masculina es va situar en el 66,77%, davant el 57,52% de les dones, cosa que manté una distància de més de nou punts. Malgrat això, les dades del segon trimestre dibuixen un mercat laboral català amb més ocupació, menys atur i una taxa d’atur clarament inferior a la mitjana estatal.
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