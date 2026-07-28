Mercat laboral
Catalunya consolida els 3,9 milions d’ocupats malgrat un juliol dels més fluixos de l’última dècada
L’atur registra un repunt de 4.339 persones i se situa en 319.000 aturats
Gabriel Ubieto
L’ocupació va aconseguir salvar a Catalunya els números vermells del juliol i poca cosa més. Si bé és habitual que aquest mes, a mitjans d’estiu i amb la gran majoria de reforços ja incorporats en mesos anteriors per poder cobrir correctament la campanya, es creï menys ocupació que al juny, aquest any el mercat laboral català, com el de tot Espanya, ha deixat un dels registres més fluixos de l’última dècada.
Les dades publicades aquest dilluns pels ministeris d’Inclusió i Treball revelen un increment de l’ocupació a Catalunya de 6.887 persones respecte al mes precedent, fins a un total de 3,91 milions de catalans donats d’alta a la Seguretat Social. L’increment li serveix per consolidar aquesta xifra dels 3,9 milions d’ocupats que ha guanyat fa poc i que pugnarà per no perdre en la recta final de l’any, sempre més escassa pel que fa a la firma de nous contractes.
En un mes en què la frenada ha sigut transversal a tot Espanya, hi ha hagut autonomies que van aconseguir salvar la cara –com va ser el cas de Catalunya,les Balears o Galícia– i d’altres es van veure arrossegades als números vermells –com va ser el cas de Madrid, els territoris interiorsdel nord i Andalusia–.
L’atur, per la seva banda, també va registrar variacions testimonials, si bé en sentit invers. Si l’ocupació a Catalunya va augmentar mentre que a moltes parts d’Espanya baixava, l’atur va baixar en el conjunt del país i va pujar a Catalunya, amb un repunt respecte al mes anterior de 4.339 catalans més inscrits a les oficines del SEPE.
La xifra total d’aturats se situa així en 319.423 persones. Malgrat el repunt conjuntural, és la xifra més baixa registrada a Catalunya des del 2008, i això constata la bona evolució del mercat laboral, en el seu conjunt, durant els últims anys. I és que Espanya, a diferència d’altres grans economies europees (per exemple, Alemanya), està millorant ininterrompudament els seus indicadors laborals des de l’esclat de la covid, farà un lustre.
Les dues ‘Catalunyes’
Dins de la demarcació catalana hi va haver, com és habitual en els mesos d’estiu, dues realitats. D’una banda, la capital, Barcelona, que va deixar un ‘forat’ el juliol de gairebé 15.000 ocupats menys. Rescissions de contracte que previsiblement compensarà amb escreix en els pròxims mesos i que s’atribueixen a l’estacionalitat.
I, de l’altra banda, la resta de províncies, que van guanyar ocupats aquest estiu més plujós de l’habitual. Girona, amb la costa brava i els hotels, apartaments i xiringuitos en plena ebullició, va liderar la creació d’ocupació amb 12.436 nous ocupats respecte al juny, seguida de Tarragona (+5.364 ocupats) i Lleida (+4.079).
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