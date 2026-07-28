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Mercat laboral

Catalunya consolida els 3,9 milions d’ocupats malgrat un juliol dels més fluixos de l’última dècada

L’atur registra un repunt de 4.339 persones i se situa en 319.000 aturats

Persones a l’atur fan cua davant una oficina del SEPE a Barcelona per ser atesos.

Persones a l’atur fan cua davant una oficina del SEPE a Barcelona per ser atesos. / Jordi Cotrina

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Gabriel Ubieto

Barcelona

L’ocupació va aconseguir salvar a Catalunya els números vermells del juliol i poca cosa més. Si bé és habitual que aquest mes, a mitjans d’estiu i amb la gran majoria de reforços ja incorporats en mesos anteriors per poder cobrir correctament la campanya, es creï menys ocupació que al juny, aquest any el mercat laboral català, com el de tot Espanya, ha deixat un dels registres més fluixos de l’última dècada.

Les dades publicades aquest dilluns pels ministeris d’Inclusió i Treball revelen un increment de l’ocupació a Catalunya de 6.887 persones respecte al mes precedent, fins a un total de 3,91 milions de catalans donats d’alta a la Seguretat Social. L’increment li serveix per consolidar aquesta xifra dels 3,9 milions d’ocupats que ha guanyat fa poc i que pugnarà per no perdre en la recta final de l’any, sempre més escassa pel que fa a la firma de nous contractes.